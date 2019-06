Alcaldesa de Huehuetán Hace Caso Omiso a las Demandas de la Población

*Victoria Aurelia Guzmán se Esconde Para no Atenderlos.

Habitantes del cantón El Tívoli, del municipio de Huehuetán, acudieron a las oficinas de EL ORBE para denunciar que la presidenta municipal Victoria Aurelia Guzmán Reyes, no atiende sus demandas, especialmente la rehabilitación del camino que conduce a ese centro poblacional.

En voz de Juan Bautista Arriaga, habitante del cantón ya mencionado, el camino de acceso a la comunidad está en muy malas condiciones, y con la temporada de lluvias resulta casi imposible transitarlo, lo cual pone en desventaja no solo a los pobladores del Tívoli, sino a varias comunidades vecinas que comparten la misma vía, y que tienen problemas para trasladarse a recibir atención médica o bien a trabajar o realizar gestiones.

Bautista Arriaga, declaró que desde su campaña de proselitismo, la hoy Alcaldesa se comprometió a gestionar y realizar la anhelada obra de revestimiento del camino, pero hoy, a más de ocho meses de haber entrado en funciones el actual Ayuntamiento, no ha dado respuesta y siempre que acuden a la cabecera municipal para querer hablar con ella, los funcionarios les impiden el acceso o bien les indican que no se encuentra.

Por lo anterior, el declarante hizo un llamado a la presidenta municipal Victoria Aurelia Guzmán Reyes, para que los reciba y les explique el por qué no ha cumplido con el compromiso de rehabilitar esa importante vía de comunicación. EL ORBE/Alberto Bonilla Acosta