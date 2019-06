JS7 Realiza Pruebas Médicas Para Detectar Enfermedades en Migrantes

Gabriel Ocampo González, el declarante.

* Con el Fin de Evitar Riesgos Epidemiológicos.

Tapachula, Chiapas; 23 de Junio.- A pesar de la preocupación existente en la población por los riesgos epidemiológicos tras los ingresos masivos de migrantes centroamericanos y extra continentales, la Jurisdicción Sanitaria 7 (JS7) informó que se han reforzado las medidas preventivas a fin de evitar problemas con la salud de la población de la frontera sur.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 7, Ángel Gabriel Ocampo González, afirmó que, el personal realiza medidas preventivas a quienes ingresan a México y se revisan sus esquemas de vacunación, además de signos y síntomas, por lo que a través de muestras sanguíneas se descarta cualquier enfermedad a causa de la migración, que pudiera generar un riesgo epidemiológico.

Hasta el momento se han realizado más de cinco mil muestras en búsquedas intencionales de patologías en los extranjeros, lo que equivaldría en un mes a 140 por día, y agregó que todas han salido negativas, sin embargo no se baja la guardia, pues el riesgo es latente para la población.

Como en todas las fronteras existen riesgos sanitarios, dijo, y en la zona limítrofe entre México y Guatemala es aún mayor por el ingreso de miles de migrantes, no solo de países de Centroamérica, sino también del Caribe y de África, sin embargo, se hace la vigilancia y se da la atención médica, porque al estar ellos sanos, se reducen los peligros para la población de la región.

Respecto a la crisis que afrontan los hospitales de Chiapas debido a los recortes al presupuesto del Sector Salud, detalló que en el Hospital Regional de Tapachula se cuenta con medicamentos e insumos al 85 por ciento, suficiente personal para atender a la población mexicana y también a los migrantes de diversas nacionalidades.

Cabe hacer mención, que las declaraciones del responsable de la JS7 contrastan con las constantes denuncias publicadas por rotativo EL ORBE, e incluso con la información publicada el pasado fin de semana, donde la Secretaria General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, en Chiapas, Jesús Espinoza de los Santos, aseguró que la situación en materia de salud era crítica, debido al déficit de recursos humanos, insumos y medicamentos.

Incluso, de los Santos alertó que la situación en el Soconusco es difícil, porque se desconocen con qué enfermedades no controladas viajaban los migrantes, poniendo en riesgo a la población, y por este rubro Tapachula merece tener abasto e insumos para hacer frente a la situación de riesgo. EL ORBE/ Marvin Bautista