En Chiapas No nos Confiamos en la Lucha contra el Covid-19: REC

* Ante Cambio a Semáforo Verde.

Aunque Chiapas se encuentra ante menor posibilidad de contagio de COVID-19, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que se reforzarán los trabajos para continuar aplanando la curva, por lo que convocó a la población a no confiarse y seguir en este esfuerzo de prevención y cuidado.

Luego de que se diera a conocer que Chiapas pasará a verde en el Semáforo de Riesgo Epidemiológico, a partir del próximo lunes 23 de Noviembre, el mandatario señaló que se actuará como si se estuviera en el pico más alto de la pandemia, pues el deseo es avanzar en la erradicación de esta enfermedad, mientras se crea la vacuna.

“Falta poco para que entremos a la normalidad, hoy estamos en la nueva normalidad con una tendencia de menos riesgo, pero no por eso vamos a bajar la guardia, al contrario, vamos a redoblar el paso para seguir manteniendo sana a la población chiapaneca”, apuntó.

Durante su mensaje a través de las redes sociales, Escandón Cadenas expresó su reconocimiento a todas y todos los que han implementado responsablemente las medidas preventivas como es el lavado de manos, no tocarse la cara, uso de cubrebocas y de gel antibacterial, sanitización de espacios y, sobre todo, guardar sana distancia.

En este sentido, sostuvo que los resultados favorables en el control y combate al coronavirus, son gracias al comportamiento ejemplar del pueblo, a la labor comprometida y profesional de las trabajadoras y los trabajadores de la salud, y al desempeño de las autoridades federales, estatales y municipales que se han sumado al auxilio de los sectores vulnerables ante la emergencia sanitaria.

Cabe precisar que la entidad destaca a nivel nacional por las estrategias de prevención y mitigación de COVID-19, como adaptar inmediatamente Clínicas de Atención Respiratoria, así como las brigadas médicas que recorren casa por casa para detectar y atender casos de forma oportuna, lo que ha permitido registrar la tasa más baja de contagios y defunciones, así como la mayor desocupación hospitalaria en el país, en las últimas semanas. Comunicado de Prensa