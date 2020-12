Estados del Sureste Apoyamos Impulso al Tren Maya: REC

* Firman Gobernadores Convenio de Ordenamiento Territorial.

Durante la firma del Convenio para el Programa Regional de Ordenamiento Territorial, encabezada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el compromiso de trabajar con responsabilidad y transparencia en la aplicación de este instrumento que busca promover un modelo de ordenamiento ecológico, integral y sustentable, que se armonice con el desarrollo de los asentamientos urbanos y rurales de los estados involucrados en el proyecto del Tren Maya.

Desde la zona arqueológica de Tulum, en el estado de Quintana Roo, Escandón Cadenas manifestó que este proyecto visionario que impulsa el mandatario federal, no sólo abre nuevas perspectivas en el cuidado y preservación de las bellezas naturales, el medio ambiente, la ecología y la biodiversidad, sino que es una obra que da justicia social, genera empleo y traerá avance económico para los distintos sectores productivos de la región.

“En el Sur Sureste del país las condiciones están dadas para un crecimiento del índice de desarrollo humano, territorial y urbano; por eso, en convergencia con los gobernadores de esta región de México, trabajaremos en unidad en el impulso de esta gran infraestructura que nos hermana aún más y nos permitirá tener un sentido de solidaridad entre todas y todos. Es un legado para la nación y, sin duda, un homenaje para el pueblo Maya”, apuntó.

Tras reconocer el respaldo de los mandatarios estatales para sumarse a estas acciones que buscan transformar la vida pública del país, el presidente López Obrador señaló la importancia de trabajar de manera coordinada y actuar con honestidad para no seguir en el desorden y la corrupción en todo lo relacionado con el manejo del suelo; destacó que este programa regional de ordenamiento territorial incluye temas agrarios, ambientales, rurales y urbanos.

Asimismo, refirió que para que el Tren Maya se consolide, es necesario dar especial atención al tema de la seguridad, a fin de garantizar que todas las personas que visiten esta región para conocer los atractivos naturales, las playas y la cultura de los distintos estados que la conforman, puedan estar tranquilas. En este sentido, destacó que Chiapas ha avanzado favorablemente en este rubro, al ser una de las entidades más seguras del país.

En sus distintas intervenciones, los gobernadores de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín González; de Campeche, Carlos Miguel Aysa González; de Tabasco, Adán Augusto López Hernández; y de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, señalaron que el Tren Maya romperá con las desigualdades y detonará el progreso integral de muchos municipios que han estado marginados, por ello celebraron que con este acuerdo suscrito se logre una planeación ordenada que genere bienestar y desarrollo en la región, en concordancia con el norte y centro del país.

El director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, explicó que este proyecto de mil 500 kilómetros de infraestructura ferroviaria, que atravesará más de 40 municipios de cinco estados, era un viejo anhelo regional que hace 43 años se llamó Ruta Maya y hace 30 Mundo Maya, pero los programas se quedaron en el rezago y los beneficios no llegaban a la mayoría de la gente; no obstante, agregó, ahora se realiza un trabajo de desarrollo integral e incluyente en materia de planeación territorial y ejecución de obras.

Luego de ponderar la participación del cuerpo de ingenieros del Ejército en la construcción del Tren Maya, el ingeniero residente, general y comandante del Agrupamiento Santa Lucía, Gustavo Vallejo Suárez, destacó que las Fuerzas Armadas seguirán contribuyendo al progreso del país, en apoyo a obras sociales de desarrollo, al tiempo de explicar que se empleará toda la capacidad técnica, humana y material de la que se dispone, privilegiando el manejo transparente de los recursos, el respeto al entorno social y la protección del patrimonio arqueológico.

Además de los gobernadores, suscribieron también este acuerdo, Eduardo López Moreno, representante de la ONU-Hábitat México; la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, María Luisa Albores González; los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González; de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Guillermo Meyer Falcón; así como el titular del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons y el presidente municipal de Tulum, Víctor Mas Tah.

Estuvieron presentes: el secretario Marina, José Rafael Ojeda Durán; el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués y el supervisor honorario del Tren Maya, Daniel Chávez Morán. Boletín Oficial