Hoy Parte de Tapachula la Octava Caravana de Migrantes; Viajarán con Cartilla de Vacunación

* MÁS DE 7 MIL EXTRANJEROS ESTÁN ANOTADOS PARA PARTICIPAR EN EL CONTINGENTE QUE BUSCA LLEGAR A LA CDMX.

Tapachula, Chiapas; 17 de noviembre del 2021.- La segunda “Marcha por la Dignidad, la Paz y la libertad”, que saldrá en caravana este jueves a las seis de la mañana, representará el movimiento migrante más grande de este sexenio, con unos siete mil, según las listas de los migrantes que se han anotado para su participación.

Esta sexta caravana de migrantes de los últimos meses, estará integrada en su mayoría por haitianos, hondureños, cubanos, salvadoreños, venezolanos, peruanos, y de otras nacionalidades que se encuentran varados en Tapachula desde hace muchos meses suplicando al Instituto Nacional de Migración (INM) que los atienda, o en su caso que han llegado recientemente a los municipios fronterizos.

Luis García Villagrán, quien dijo será el vocero de esta segunda marcha, anunció en un acto público este miércoles en el centro de la localidad, que podrían salir unos 5 mil haitianos y otros dos mil de Centroamérica y de otras nacionalidades

“Vamos a marchar en paz. Esta movilización es pacifica y estamos pidiendo la libertad de esta ciudad, porque Tapachula es una gran cárcel migratoria desde hace unos tres años”, indicó.

De igual forma, que están “en la mejor disposición de escuchar al presidente de México, pero en Tapachula ya nadie se queda”, por lo que aseguró que este jueves saldrán caminado y el que se quede tendrá que esperar los resultados de las autoridades hasta el próximo año.

También denunció que un grupo especial de la Fiscalía General de la República (FGR) estaría buscando cumplir con una orden aprehensión en su contra, por el delito de conspiración.

«Hay una crisis grave de derechos humanos ya que no se respetan los mismos”, comentó al mencionar que se va amparar para caminar con los migrantes este jueves.

En la víspera de esa movilización, los migrantes se empezaron a concentrar en el Parque Bicentenario, para salir en busca de avanzar hacia la Ciudad de México.

Comprueban que Viajarán Vacunados

Migrantes que saldrán este jueves con destino a la Ciudad de México, presentaron a los medios de comunicación y a la sociedad de la localidad, las cartillas de vacunación completa contra el Covid-19, para asegurar que no van a caminar contagiados con esa mortal enfermedad.

Joel González, de Honduras, fue uno de los que mostraron este miércoles el comprobante de haberse aplicado las dos dosis de la vacuna, lo cual les ha completado su esquema al cien por ciento.

“Nosotros queremos que no digan que estamos mintiendo, aquí tenemos el documento de prueba porque no tenemos esa enfermedad viral o similar a la de Covid-19», dijo

René Antonio, de Nicaragua, abundó que ya se inmunizó contra la pandemia. Además, que las autoridades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ya le otorgo la condición de refugiado, pero que no lo han dejado salir de Chiapas y por ello decidido que partirá en esta caravana.

Su esposa, Luisa María, también ya cuenta con el reconocimiento de la COMAR desde el 2019. Sin embargo, el Consulado de Nicaragua –dijo- no le puede otorgar un documento de identificación, lo que no les permite poder acceder al proceso para obtener la visa permanente.

Cansada de esas y muchas otras supuestas trabas administrativas para obligarlos a que se queden a vivir para siempre en Tapachula, informó que han decidido salir en esta caravana junto con su familia, porque también han buscado opciones de empleo, pero al no tener sus papeles en regla, no pueden acceder a un trabajo formal. EL ORBE / M. Blanco