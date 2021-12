Con Éxito Concluye el 34 Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam

* DEBIDO A LA PANDEMIA, POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO EL EVENTO AJEDRECÍSTICO SE REALIZÓ DE MANERA VIRTUAL.

Tapachula, Chiapas; 10 de Diciembre de 2021.- Con éxito concluyó el 34 Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam, el cual contó con la participación de competidores de diversos lugares de Chiapas y de la República Mexicana, y que por segundo año consecutivo se efectúo de manera virtual.

Tal como se estableció en la convocatoria respectiva, el jueves le tocó competir a quienes se inscribieron en las categorías Infantil y Juvenil, y el día de ayer cerró la categoría Libre.

Debido a la pandemia del Covid-19, este justa ajedrecística se llevó a cabo de manera virtual, con el apoyo de la Plataforma Tornelo, y todos los resultados fueron válidos para el Rating Nacional Online, pues el certamen contó con el aval de la Federación Nacional Ajedrez de México A.C. (FENAMAC).

Debido a lo anterior y por la seriedad y compromiso con que la editora de Periódico EL ORBE ha manejado este torneo, las inscripciones fueron totalmente gratuitas y se tuvo la afluencia de competidores de otros Estados del país y residente extranjero en el país.

Asimismo, la familia Zamora Cruz, patrocinadora del evento, mostró su satisfacción por el desarrollo y conclusión de este torneo, prometiendo continuar el siguiente año con más fuerza, con tal de impulsar el deporte ciencia entre todos los ajedrecistas de la región.

Durante la clausura se contó con la presencia del C. P. Enrique Zamora Cruz, Director General del Periódico EL ORBE y semanario EL ORBE; Liliana Torres, asistente de Dirección del Periódico EL ORBE, y Humberto Blanco, coordinadores del evento; IIdelfonso Ochoa Arguello, Jefe de Redacción del Periódico EL ORBE.

Se hizo mención del apoyo brindado durante este torneo de la Embajadora del Ajedrez en Chiapas, Doña Esthelita Cruz Viuda de Zamora, de Don Adolfo Zamora Cruz, Director Honorario del EL ORBE, y del coordinador general del evento Lic. Enrique Zamora Morlet.

El árbitro encargado de velar todo el proceso del evento de Ajedrez fue FA Jerónimo Hernández, con la colaboración de Manuel Barradas, Árbitro Nacional del Estado de Campeche; del Árbitro Oficial Víctor Villegas, del municipio de Comitán; Pedro Pizarro, Árbitro Nacional de Córdoba Veracruz, y Óscar Campos, de Jalapa, quienes estuvieron a cargo del sistema Antitrampas.

En su intervención, el C. P. Enrique Zamora Cruz, comentó que desde el año de 1994 está a cargo de la dirección de este medio de comunicación, y con la introducción de las redes, el evento pasado, la edición 33, fue totalmente en línea, tal y como se realizó la actual.

Y rememoró que esta fiesta ajedrecística es en memoria de su señor Padre, al ser el fundador del periódico EL ORBE.

Apuntó que este torneo es el más importante del sureste mexicano, y desde su creación nunca se ha cobrado cuota de inscripción a los participantes, sin embargo se les ha estimulado para que el deporte ciencia esté activo en jóvenes y niños, y la sana competencia los una en hermandad, tal como dicta el lema «Somos una Familia».

Finalmente, el licenciado Enrique Zamora Morlet, agradeció la participación de todos los ajedrecistas provenientes de Coahuila, Oaxaca, Baja California Sur, Puebla, Sinaloa, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Estado de México y Campeche, y felicitó a cada uno de los ganadores de las tres categorías quienes fueron premiados con un tablero de ajedrez, un reconocimiento y una suscripción a EL ORBE.

Los ganadores de la Categoría Infantil fueron, en primer lugar Miguel Ángel Carrillo Fonseca, originario de Acayucan, Veracruz; en segundo sitio Jesús Daniel Díaz Guerrero de Zapopan, Jalisco, y el tercer lugar fue para Carlos Miguel Dzib Pérez, de Campeche, Campeche.

Mientras que los triunfadores de la Categoría Juvenil fueron en primer lugar Mauricio Jiménez Dávila de Poza Rica, Veracruz; el segundo sitio fue para Jesús David Palma Ortiz, de Tuxpan, Veracruz, y el tercer sitio se lo llevó Emanuel Díaz González Jardón, de Toluca, Estado de México.

En la categoría Libre el primer lugar lo obtuvo Víctor Hugo Fuentes Guzmán, el segundo sitio fue de Carlos Javier Rincón Aguilar, ambos tapachultecos, y tercer lugar lo conquistó Sergio Edgar Scalfaro Ponce, proveniente de Xalapa, Veracruz. Los premios a los participantes se los harán llegar como se manifestó en el mismo evento; a la vez se comentó a todos los asistentes el deseo de la Casa Editorial EL ORBE de que tengan una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo 2022. EL ORBE/Nelson Bautista