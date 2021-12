Se Enfrentan Conductores Contra Migrantes por Bloqueos en la Carretera Costera; En Tapachula, Colonos Impiden el Cierre de Calles por Parte de Indocumentados

* EL HARTAZGO EN CONTRA DE LOS EXTRANJEROS RIJOSOS, HA PROVOCADO QUE LA SOCIEDAD TOME CARTAS EN EL ASUNTO Y LOS DESALOJE POR LA FUERZA.

Tapachula, Chiapas; 17 de Diciembre del 2021.- Conductores del servicio público y privado se unieron a pobladores del municipio de Mapastepec y se enfrentaron a golpes contra unos 150 indocumentados centroamericanos que mantenían bloqueada la Carretera Costera para exigir al Gobierno Federal un pliego petitorio, y con ello los desalojaron por la fuerza.

El cierre de la vía de comunicación, la de mayor importancia comercial de importación y exportación en el Estado, comenzó desde las primeras horas del día por ese grupo de migrantes conformado por hondureños y salvadoreños, principalmente, y con ello se frenaron las actividades y ocasionaron que cientos de unidades quedaran varadas a lo largo de varios kilómetros.

Ahí, los extranjeros exigían que el Gobierno Federal les enviara de inmediato autobuses de pasajeros suficientes para que los trasladaran de manera gratuita a otras regiones del país, además de que les entregaran visas, empleo, apoyos gubernamentales, servicio médico gratuito, educación, entre otros, “como parte de sus derechos”.

Los habitantes y los cientos de conductores afectados esperaron pacientemente a que llegaran las autoridades para restablecer el orden. Pasaron muchas horas y la situación se volvía más crítica.

Por eso, una comisión conformada por choferes del transporte público de carga y pasaje, así como de colonos, se acercaron a los manifestantes para solicitarles que permitieran el paso intermitente de las unidades, pero no solo se negaron a la solicitud, sino que respondieron de manera agresiva.

Los hechos, ocurridos en el kilómetro 189, justo frente al hotel “La Montaña”, se salieron de control cuando uno de los migrantes tomó un grueso leño y empezó a golpear a uno de los pobladores.

En respuesta, empezó una batalla campal en la que volaban piedras de un lado a otro. Al ver la agresión de la que estaban siendo objeto sus vecinos, llegaron muchos más en apoyo y lograron desalojar a los rijosos, quienes huyeron despavoridos entre matorrales.

Se desconoce el saldo de las personas heridas, porque inmediatamente después de que quedó despejada la carretera, el tránsito vehicular se reanudó y los pobladores volvieron a sus viviendas.

Este enfrentamiento se dio apenas unas horas después de un suceso similar en el sur de Tapachula, donde también los colonos y choferes se unieron para recuperar las calles que mantenían secuestradas los migrantes, aunque no han sido los únicos enfrentamientos en los últimos 30 días por las mismas causas.

A pesar de que en otros desalojos a manos de civiles, como el ocurrido hace unos días entre los municipios de Arriaga y Tonalá, salieran a relucir machetes y otras armas blancas, hasta ahora no se han reportado decesos a consecuencia de los enfrentamientos.

Lo peor de todo es que siguen entrando todos los días cientos de indocumentados -quizá miles- a territorio chiapaneco desde Guatemala, en una frontera abierta de par en par y atraídos por la ofertar del Gobierno Federal de otorgarles refugio en alguna región del país, apoyarles con su manutención y resolverles gran parte de sus problemas, lo cual no pudieron hacer las autoridades de sus naciones de origen.

En la tarde de este mismo viernes, grupos numerosos de migrantes se desplazaron hacia la Carretera Costera y por ello se teme que, en las próximas horas, habrá más bloqueos carreteros y muy probablemente otros enfrentamientos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Vecinos Restablecen el Orden en Tapachula

Indocumentados ya no Bloquearon Calles

Tapachula, Chiapas; 17 de Diciembre del 2021.- Por segundo día consecutivo, vecinos del sur de la Ciudad, apoyados por transportistas de diversas modalidades, montaron grupos de vigilancia en las calles aledañas a las colonias Pobres Unidos y Solidaridad 2000, para hacer un frente común e impedir que nuevamente los indocumentados centroamericanos bloquearan las calles y agredieran a los lugareños, como lo hicieron en la víspera.

Esto obligó que los extranjeros se compactaran a unos 50 metros de ese lugar y optaran por dejar libres las vías de comunicación, por lo pronto, aunque en el municipio de Mapastepec un grupo similar cerró la Carretera Costera por enésima ocasión para doblegar al Gobierno Federal en el cumplimiento de sus exigencias.

En tanto, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) que se encuentra en las instalaciones de la Feria Mesoamericana atendiendo a los haitianos, latinos, y de diversos países, entregó este fin de semana más oficios QR para que los extranjeros dejen Tapachula.

Los agentes federales confirmaron a la multitud que aún permanece a las afueras del Parque Ecológico, que se han terminado de manera definitiva los traslados gratuitos en camiones para las 10 entidades del país que había otorgado el Gobierno Federal.

Por ello, ahora únicamente se van a estar entregando los oficios de salida para las personas que se han enlistados y los beneficiados tendrán que pagar sus pasajes.

Fueron mencionando los nombres de los migrantes para que se presentaran con un documento oficial de su país o su pasaporte, para hacerle la entrega de su oficio QR de manera inmediata.

Este viernes se entregaron a los extranjeros que estaban enlistados en los autobuses número 57, 58 y 59. Sin embargo, hubo muchos que se mencionó su nombre y no estaban en el lugar.

También se solicitó a los indocumentados que no les corresponde recibir los oficios que se retiraran del lugar, porque se continuaría entregando los papeles de acuerdo a los listados.

El lunes, de acuerdo a las autoridades, se entregarán más documentos a partir del listado 60 y en la medida de lo posible se podría ir incrementando. EL ORBE / M. Blanco