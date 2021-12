Migrantes Deben Continuar su Camino, y no Permanecer Varados en Tapachula: Sectores

Tapachula, Chiapas; 25 de diciembre del 2021.- Los migrantes deben continuar su camino hacia alguna frontera de México, porque se sienten encarcelados en la localidad, ya que no tienen empleo y documentos para estar de manera legal en esta ciudad fronteriza con Guatemala.

Así lo manifestó Denis Olivera Aguirre, locatario del mercado Soconusco, quien dijo en entrevista para el rotativo EL ORBE, que el gobierno de México ya debe darles el paso libre para donde ellos quieren llegar, que es Norteamérica, “porque no sabemos si las autoridades de Estados Unidos vayan a darle la entrada, pero ya no corresponde como mexicanos criticar ese tema”.

Apuntó que los mexicanos, en especial los tapachultecos, ya no quieren que esta ciudad sea denominada una gran cárcel donde se tenga retenidos a los migrantes al no dejarlos ir o darles sus papeles.

“Para muchos ha sido incomodo y ha causado inconformidad tenerlos en la ciudad, ya que los miles de indocumentados tienen otra cultura y forma de vida”, comentó.

Asimismo, que los ciudadanos han pedido que se vayan esos extranjeros, porque no solo los migrantes están prisioneros, sino también los tapachultecos, porque no compaginan en casi nada con ellos.

Olivera Aguirre señaló que se les debe apoyar con su salida de Tapachula y que sea Estados Unidos quien determine qué hacer con los extranjeros. EL ORBE / M. Blanco