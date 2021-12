Seguiremos Invirtiendo Para Dejar un Sistema de Salud Digno, Moderno y Funcional: Rutilio Escandón

En Comitán de Domínguez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó el arranque de la reconversión de 112 Unidades Médicas de diferentes municipios del estado, donde sostuvo que el deseo de su Gobierno es dejar un sistema de salud digno, moderno y funcional, por ello seguirá impulsando este tipo de inversiones prioritarias y de alto impacto social, a fin de garantizar y cumplir con el derecho humano de acceso a la salud de las chiapanecas y los chiapanecos.

Destacó que, en tan sólo tres años de gobierno, gracias a la voluntad y al trabajo honesto y leal, los recursos públicos han alcanzado para reconvertir, construir, rehabilitar, ampliar y equipar integralmente más de 360 clínicas y hospitales tanto en las ciudades como en zonas rurales, y explicó que respecto a la deuda heredada de 18 mil millones de pesos, a la fecha se ha logrado pagar casi 12 mil millones de pesos, al tiempo de precisar que dicho adeudo quedará saldado antes de concluir su administración.

El mandatario subrayó que atrás quedaron las malas prácticas y la corrupción, muestra de ello es que despidieron a más de 4 mil aviadores en el sector, lo que ha permitido generar economías para reinvertir en la atención de la salud y evitar que las personas mueran por enfermedades curables. En este sentido, resaltó que Chiapas ha avanzado de manera exitosa en el control, mitigación y combate de padecimientos como el dengue, la muerte materno-infantil, el COVID-19, entre otros.

Al entregar dictámenes de acreditación a clínicas y hospitales, los cuales son otorgados por instancias a nivel nacional a establecimientos de salud que cumplen con los parámetros de capacidad, seguridad y calidad en la atención de las y los usuarios, el gobernador expresó que es un orgullo recibir estas certificaciones, pues representan una motivación a seguir adelante en el trabajo por Chiapas, al tiempo de agradecer a las heroínas y héroes por la labor profesional y humana que realizan en beneficio de la población.

“Tengan confianza en que no les vamos a fallar. No tenemos más presupuesto, pero cuidamos el dinero porque es del pueblo, por eso nos alcanza para tener clínicas y hospitales al servicio de la gente, que funcionan muy bien y son ejemplo nacional. Seguiremos adelante cuidando el tesoro más importante de la gente que es la salud y la vida. Les digo a todas y todos los trabajadores de la salud, sin ninguna condición ni distinción, que cuentan con su gobernador, que vamos a seguir caminando juntos”, apuntó.

Tras señalar que en esta ocasión se acreditan 62 unidades médicas que cuentan con los servicios de calidad y todo lo necesario para las prestaciones médicas, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que, gracias a los ahorros generados durante 2021, se harán acciones de mantenimiento a hospitales generales y la reconversión de centros de salud con servicios ampliados, de centros de salud con más de ocho consultorios y de tipo rural.

Asimismo, anunció que en 2022 se destinarán recursos importantes a la dignificación del Hospital “María Ignacia Gandulfo” y el Hospital de la Mujer de Comitán. De esta manera, dijo, se están sentando las bases para lograr la reconversión de las unidades médicas que por años estuvieron en el abandono.

A su vez, el alcalde de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, resaltó que contar con el mantenimiento, conservación y equipamiento de las unidades médicas de Chiapas, significa garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud. “Hoy estas demandas han sido escuchadas por un gobierno sensible y comprometido que encabeza Rutilio Escandón Cadenas”.

Finalmente, el presidente municipal de Ocosingo, Gilberto Rodríguez de los Santos, a nombre de las siete comunidades beneficiadas con el Programa de Conservación y Equipamiento, agradeció a las autoridades este apoyo que será de gran beneficio para las familias que viven en las localidades más apartadas, pues en un futuro próximo, dijo, contarán con instalaciones médicas dignas.

Estuvieron presentes: el subjefe de la 39 Zona Militar, José Mora López; la diputada presidenta de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, Martha Verónica Alcázar Cordero; las diputadas locales María Roselia Jiménez Pérez, Carolina Zuarth Ramos, Elizabeth Escobedo Morales, Sandra Cecilia Herrera Domínguez y Flor de María Esponda Torres.

Asimismo, el secretario general de la Subsección IV Comitán, Joel Orduña Álvarez; el subdelegado médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Carlos Domínguez Maldonado; la directora del CRAE en Chiapas, Concepción Domínguez González; el encargado de la Dirección General del (ISSTECH), Marco Antonio Ordóñez Juárez; el jefe del Distrito de Salud III Comitán, Carlos Aragón López; el director de Infraestructura en Salud, Aureliano de Jesús Gómez Cordero; y la directora de Calidad y Enseñanza del Instituto de Salud, Norma Esther Sánchez Pérez. Boletín Oficial