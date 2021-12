Convoca el Gobernador a Alcaldesas y Alcaldes a Acudir a las Mesas de Seguridad

Al encabezar la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, en el municipio de Comitán de Domínguez, donde convocó a las y los presidentes municipales a trabajar en unidad, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas insistió en el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a mantener las medidas preventivas y vacunarse contra el COVID-19, a fin de proteger la salud y la vida ante esta enfermedad, especialmente por la presencia de la nueva cepa Ómicron.

Subrayó que gracias al respaldo del Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, Chiapas cuenta con suficientes biológicos para avanzar en la inmunización del pueblo, por lo que exhortó a las personas de 15 años en adelante a vacunarse, y a las mayores de 60 años aplicarse la dosis de refuerzo. En este sentido, precisó que en la entidad también ha iniciado la vacunación al personal de Salud.

“El llamado a todas y todos es que nos sigamos cuidando porque el COVID-19 es altamente infeccioso, y esta cepa ómicron es tres o cuatro veces más contagiosa; por lo tanto, debemos tomar nuestras precauciones y no bajar la guardia, porque, aunque vamos bien, podemos ir mejor. Lo más importante para cuidar la salud y prevenir este padecimiento es la vacuna. Tenemos suficientes, no hay que perder el tiempo al cuidar lo más importante que tenemos, que es nuestra vida”, apuntó.

Asimismo, enfatizó la importancia de atender las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo el lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, usar cubrebocas, y extremar precauciones al acudir a lugares con espacios reducidos o al realizar actividades esenciales.

En este marco, el Gobernador convocó a las Alcaldesas y Alcaldes a acudir a las Mesas Regionales de Seguridad, donde por instrucción del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente López Obrador, colaboran de manera coordinada y comprometida las diferentes autoridades, con el objetivo de fortalecer las acciones conjuntas a favor de la tranquilidad, la paz y la seguridad en Chiapas y México.

“De manera respetuosa invitamos a las Presidentas y los Presidentes Municipales a que no desaprovechemos esta gran apertura y la oportunidad de trabajar unidos y como un solo equipo, pues la seguridad es una responsabilidad y obligación de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal”, expresó.

Estuvieron presentes: el secretario técnico de la Mesa de Coordinación Estatal de Construcción de la Paz y Seguridad en Chiapas, José Francisco Trujillo Ochoa; la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto; el fiscal general del Estado, Olaf Gómez Hernández; el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sergio Alejandro Aguilar Rivera; el secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno; el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Juan José Zepeda Bermúdez; y el magistrado presidente del Poder Judicial, Juan Óscar Trinidad Palacios.

Asimismo, el delegado estatal de Programas Integrales de Desarrollo, José Antonio Aguilar Castillejos; el delegado de la Fiscalía General de la República en Chiapas, Alejandro Vila Sánchez; el comandante de la 39 Zona Militar, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco Bernal; los representantes de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Chiapas, Pedro Manuel Cortés Gil y Jesús García García; la subjefa de Estación del Centro Nacional de Inteligencia en Chiapas, Silvia Elizabeth Flores Camargo; el subrepresentante federal en Comitán del INM, Miguel Cancino Escobar.

Igualmente, acudieron las y los alcaldes de los municipios de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez; de Socoltenango, Juan Carlos Morales Hernández; de Tzimol, José Altuzar Jiménez; de La Trinitaria, Ervin Leonel Pérez Alfaro; de Las Rosas, Jesús Antonio Orantes Noriega; de Nicolás Ruiz, Felipe Méndez Rodríguez; y los concejales presidentes de Venustiano Carranza, José Luis Avendaño Borraz; y de Frontera Comalapa, Roberto Mérida González. Boletín Oficial