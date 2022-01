INM y GN Desintegran Nueva Caravana, Unos Deportados y Otros a la Estación “Siglo XXI”; Siguen Llegando Migrantes a Tapachula, no son Bienvenidos y Tampoco hay Trabajo Para Ellos

*ESTADOS UNIDOS NO LOS QUIERE, EN MÉXICO YA NO CABEN, Y EN TAPACHULA SON MAL VISTOS POR CÓMO HAN ACTUADO CONTRA LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 21 de enero del 2022.- la Delegación en Chiapas del Instituto Nacional de Migración (INM), que aún encabeza la delegada, Paola López Rodas, utilizó el uso de la fuerza pública para desintegrar la caravana de migrantes que salió en la noche del viernes desde Tapachula con rumbo a los Estados Unidos, en hechos ocurridos en la carretera costera, a la altura del ejido Álvaro Obregón, en las inmediaciones de este municipio.

Esa decisión de los indocumentados de caminar por la costera se derivó luego de que buscaron una y otra vez que fueran atendidos por el INM en la ciudad, en el sentido de que les entregaran un oficio de salida con el que pudiera cruzar el territorio nacional en no más de 15 días para llegar a la frontera norte, pero nadie los quiso escuchar.

Este grupo de unos 500 migrantes, entre hombres, mujeres y niños, fue interceptado en la madrugada por elementos de la Guardia Nacional (GN) con equipos antimotines y personal de Migración, quienes, le cerraron el paso, por el pecado de haber salido de Tapachula en busca de oportunidades. .

Uno de los migrantes narró a las cámaras de EL ORBE que las autoridades les dieron golpes y los maltrataron de manera horrible, “nos corretearon, nos jalaron y otros lograron meterse en algunos ranchos por la zona y muchos fueron detenidos por agentes de Migración”.

«Nos golpearon y nos trataron como animales», dijo uno de ellos al asegurar que los agredieron físicamente sin distinción en ese operativo de contención de la GN y elementos migratorios, cuando apenas hace un mes les dieron hasta autobuses de pasajeros a decenas de miles de extranjeros para que dejaran Tapachula y se fueran a otras regiones del país para recibir su Visa por Razones Humanitarias.

Confirmaron que, después de que les aplicaron la «Ley del garrote», los agentes federales siguieron el resto de la madrugada y casi todo el día, buscando al grupo de migrantes que se desperdigó en la oscuridad durante el operativo.

También indicaron que muchos lograron tomar una unidad del transporte para retornar a Tapachula, para buscar a sus familiares, refugiarse y curarse las heridas, sabiendo que la ciudad pueden estar completamente aglomerados, y nadie les va a decir nada ni los van a detener.

Señalaron al INM de no tener la capacidad para poder atender a los flujos migratorios que han estado varados en esta frontera sur de México, durante estos tres primeros años del gobierno federal.

Durante todo el año pasado y ahora en el principio de este, los migrantes se han visto en la necesidad de salir en caravana desde Tapachula, porque las autoridades no les permiten transitar por el país en su intento de llegar a la nación norteamericana, y les dan como única alternativa el quedarse a vivir en la frontera sur de Chiapas.

Los mismos indocumentados informaron que sus compañeros que fueron detenidos en la carretera costera, supuestamente fueron llevados a la Estación Migratoria Siglo 21, aunque otros consideraron que se los llevaron con rumbo desconocido.

Migrantes de Distintos Países

Cruzan Caminando la Frontera

+ Al INM se le olvidó vigilar la franja fronteriza con Guatemala

Tapachula, Chiapas; 21 de enero del 2022.- Cientos de indocumentados cruzan caminando todos los días el río Suchiate, que divide a México de Guatemala, a la vista de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y avanzan sobre la carretera que conduce a Tapachula, en busca de permanecer de manera ilegal u obtener sus documentos y viajar a la frontera norte.

Los migrantes llegan a la orilla del afluente, en donde muchos cruzan en las balsas hechizas por los pasos ciegos y se internan en los potreros y campos de cultivo para poder seguir su camino.

Son varias horas que los indocumentados tienen que recorrer, ya sea caminando y otros que se arriesgan a subirse a las unidades del transporte público para poder acercarse a los puntos de inspección migratoria y rodearlos.

Al llegar con núcleos familiares, son recibidos en algunos albergues, otros prefieren rentar casas o en hoteles para poder permanecer en este municipio.

Hay quienes prefieren estar en los espacios públicos debido a que no cuentan con recursos e incluso se organizan entre hombres solos o familias para rentar casas o cuartos, mientras realizan los trámites de sus papeles que les permita estar en Tapachula, sin ser detenidos por las autoridades de Migración.

Sin embargo, en los últimos días, se ha incrementado la llegada de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica, así como otros países como Haití y del continente africano, luego de que al INM se le ha olvidado cumplir con las tareas por las que les pagan, que es cuidar que nadie entre de manera ilegal. EL ORBE / M. Blanco