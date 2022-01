Atiende Clínica Covid Tapachula las 24 Horas del Día

* Ante Incremento de Casos en la Entidad.

Tapachula, Chiapas; 21 de enero del 2022.- La Clínica Covid-19 en la localidad está en operaciones las 24 horas al día para la atención de las personas que presenten los síntomas y quienes ya estén diagnosticados con la pandemia, informó el coordinador de Salud Pública del Distrito VII, con sede en la ciudad, Sergio René Torreblanca López.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, dijo que esas instalaciones, donde estaba la clínica Isstech, están disponibles para quién desee o tenga sintomatología respiratoria y qué, basado en los datos clínicos, puede ser un cuadro de Covid, y que por ello acuda para que se le pueda valorar.

Reconoció que, después de las fiestas decembrinas, ha empezado nuevamente a acudir un mayor número de personas para ser atendidas, sobre todo aquellas que tienen el antecedente de haber acudido a algún otro espacio en donde le informaron que tuvo contacto con alguien con un cuadro respiratorio.

Informó también que en ese espacio y en las unidades médicas están haciendo estudios y tomas de muestra para pruebas rápidas de Covid, las cuales están supeditadas a la definición operacional, al igual que los números telefónicos no han dejado de funcionar y la población ha estado llamando para recibir orientación, incluso para la aplicación de la vacuna.

Dio a conocer que hasta el momento en este primer mes del año no se ha tenido hospitalizados en la unidad de Tapachula, pero que se continúa atendiendo a aquellos que están en aislamiento domiciliario.

«Sí estamos pensando que tenemos un cuadro respiratorio con todos los datos característicos, no esperemos. La prueba no nos va curar, simplemente debemos inmediatamente aislarnos e informarle a las personas que han estado en contacto con nosotros, para que de esta manera evitemos que continúe el contagio entre toda la población», dijo.

El coordinador de Salud también detalló que «ante la situación que se vive en otras partes de la República Mexicana y teniendo el antecedente de que muchos han acudido a esos puntos, están llegando precisamente con la finalidad de ser valorados».

Además, que hay a quienes que por la situación de que en su trabajo se lo están solicitando, mientras que otros están acudiendo a los laboratorios particulares. EL ORBE / JC