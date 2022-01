Más de Cien Maestros Dieron Positivo al Covid en Regreso a Clases Presencial: CNTE

* En Municipios de la Costa de Chiapas.

Tapachula, Chiapas; 21 de enero del 2022.- La sección VII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), dieron a conocer este sábado que ya son más de cien maestros de todos los niveles que han sido contagiados por el Covid-19 en su variante de Ómicron, en la última semana en la Costa de Chiapas.

Aunque de los alumnos no se tienen datos estadísticos de los contagios, s confirmó que se tiene la suspensión de actividades escolares de manera masiva. Tan solo en las últimas 72 horas se sabe de al menos 20 escuelas que en Tapachula han, cerrado de manera temporal por coronavirus.

El secretario de la Organización V en la Costa Grande, Ervin Herrera Estudillo, pidió a las autoridades mexicanas que no sean inhumanas y otorguen el tiempo suficiente para que los padres de familia y los maestros consensen una vez que ya haya pasado un contacto masivo en las aulas y no les estén exigiendo que retornen a las aulas.

“Estamos pidiendo a los maestros que estén pendientes de la salud de los alumnos y se continúen con las medidas de higiene necesarias. Hay que recalcar que el gobierno estuvo haciendo promoción de la vacunación para los docentes, pero también se requiere de manera urgente que se apliquen vacunas a toda la población, pero principalmente a los alumnos ya que son los más vulnerables”.

Como agrupación sindical, manifestó que en cuanto se detecten los contagios masivos se suspenda de manera inmediata las actividades escolares, como lo están haciendo muchas instituciones educativas y permanecer en la modalidad de clases virtuales.

Añadió que algunos padres de familia acordaron regresar de manera paulatino a las aulas, pero también se ha consensado en ir revisando la pandemia junto a los maestros para determinar si por los contagios se deben suspender las presenciales.

Anunció que en la larga lista de los contagios masivos en escuelas están las secundarias federales 1, 2, 3 y 4; en Tapachula; así como las primarias de Tuxtla Chico, Cacahoatán, Suchiate, entre otros, «donde están contagiados maestros y alumnos».

Según Estudillo, “lo que opera aquí es la suspensión inmediata de las clases presenciales. Lo hemos dicho, hay que preponderar la vida. Los docentes estamos es la sintonía con los padres de familia, por lo que no se va permitir el deceso de más docentes y alumnos, así que se tomarán las medidas que sean necesarias».

De acuerdo al vocero del magisterio en la entidad, desde que inicio la pandemia, lo docentes han buscado los medios alternativos para atender a los niños, sin suspender las actividades educativas, pero por la insistencia del gobierno, se ha regresado de manera paulatina, a pesar del alza de casos de coronavirus.

Dejó en claro que son los padres de familia los que están cubriendo al cien por ciento los insumos, la compra de los paquetes de limpieza y filtros sanitarios, no el gobierno como es su responsabilidad.

Además, «que el presupuesto destinado a la educación debe aterrizar, ya que ni para una botellita de cloro hay en las instituciones educativas». EL ORBE / M. Blanco