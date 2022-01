Habitantes del Boulevard Akishino Exigen Alumbrado Público al Ayuntamiento

* Ante la Creciente Ola de Inseguridad.

Tapachula, Chiapas; 21 de enero del 2022.- Quienes tienen sus domicilios por el boulevard Akishino, al sur oriente de la ciudad, ya no saben qué hacer, debido a que no cuentan con alumbrado público y como consecuencia hay mucha inseguridad en ese lugar, con robos a cualquier hora del día.

Así lo denunció el joven Carlos Cueto, habitante en ese sector, quien dijo que tiene años en que vienen padeciendo la falta de alumbrado público y que, debido a esa falla, los delincuentes aprovechan para cometer sus robos, aprovechando también que la policía municipal no realiza vigilancia.

El entrevistado señaló que el alumbrado público es necesario, ya que por las tardes desean salir con su familia, pero resulta que muy temprano tienen que meterse en sus casas, ya que afuera todo queda en la oscuridad y pueden ser víctimas de los ladrones.

Asimismo, que las personas de la tercera edad requieren de ese servicio público, porque cuando empieza la noche, quedan ante el riesgo de caerse, con la posibilidad de causarse lesiones en su anatomía por la falta de visibilidad.

Por otro lado, señaló que los conductores, principalmente los de transporte colectivo, toman el boulevard de referencia como si fuera pista de carreras, causando un gran peligro de atropellamientos para los niños y adultos mayores, o para los peatones en general.

En este sentido, dijo que la dirección de Vialidad y Tránsito Municipal debe poner algunos topes en áreas propicias para las carreras, a fin de que los transportistas le bajen la velocidad a sus vehículos a la hora de pasar por ese boulevard, así como de las salidas de las colonias y fraccionamientos que se unieren incorporar a la avenida principal. EL ORBE / Nelson Bautista