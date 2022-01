Indocumentados Cambian Rutas en Guatemala Para Avanzar Hacia Chiapas. Migrantes Quedan Varados en Tapachula a Falta del Oficio de Salida QR

* LA SOCIEDAD Y SECTORES PRODUCTIVOS, EXIGEN AL GOBIERNO FEDERAL QUE DEJE IR A LOS INDOCUMENTADOS O LOS DEPORTE, PARA QUE NO CAUSEN PROBLEMAS EN LA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 29 de Enero del 2022.- El éxodo venezolano y de Cuba ha cambiado en los últimos días las rutas para ingresar a Guatemala y seguir su camino hacia Tapachula, en Chiapas.

Sin embargo, grupos de migrantes han optado por caminar por la frontera de Agua Caliente, principal lugar donde están siendo detenidos por parte del Gobierno de Guatemala.

En las últimas horas, las autoridades de la Policía Nacional Civil de ese país, justo en las inmediaciones de Agua Caliente, en Esquipulas, localizaron a 13 personas de nacionalidad venezolana y 4 cubanas caminando por ese lugar

En ese lugar, se les informó que se encontraban de manera irregular en el país, por lo que fueron remitidos al Instituto Guatemalteco de Migración para los trámites correspondientes.

Asimismo, las autoridades de ese país identificaron a un segundo grupo de siete migrantes de nacionalidad venezolana.

Los agentes federales dialogaron con ellos y posteriormente fueron llevados a Migración, donde se determinará su situación jurídica.

QUE LOS DEPORTEN O LOS DEJEN PASAR A ESTADOS UNIDOS: POBLACIÓN

El Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo desde diciembre la entrega de los oficios de salida QR para los indocumentados, además del programa de traslados a 16 regiones del país y con ello nuevamente han quedado varadas y empiezan a aglomerarse otra vez en la ciudad.

Mientras, la misma dependencia ha empezado a realizar operativos en la región para asegurar a los migrantes que no pueden acreditar su legal estancia en el país.

En las acciones emprendidas por los uniformados, han incluido la revisión de parques, jardines y otros espacios públicos donde se reúnen por cientos lo extranjeros.

María “N”, una migrante explicó al rotativo EL ORBE que ahora prácticamente ya no pueden salir de la ciudad y aclaró que lo único que piden es que se les entreguen algún documento para poder seguir avanzando hacia los Estados Unidos, pero que no los han atendido.

Cientos de esos indocumentados que están en espera de sus documentos de salida, se encuentran hospedados en los albergues «Jesús el Buen Pastor» y «Belén», ambos ubicados en la ciudad, cuyos directivos reportan estar al triple de su máxima capacidad.

Este sábado, las autoridades federales volvieron al parque central Miguel Hidalgo alrededor de las 10:40 de la mañana y aseguraron a más migrantes en dos camionetas del Instituto Nacional de Migración

Los diversos sectores de la sociedad han insistido una y otra vez que se realicen las redadas y realicen lo que establece la ley, es decir, que los deporten de inmediato.

Además, que las corporaciones policiacas mantengan los operativos interinstitucionales en todas las colonias populares y detengan a los delincuentes, muchos de ellos de origen centroamericano.

De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública, 3 de cada 10 detenidos por delitos comunes en Tapachula son de origen extranjero.

Además de que cientos de migrantes detenidos en los últimos tres años en Chiapas, contaban con órdenes de aprehensión en sus países por delitos como extorsión, secuestro, asalto, robo, delitos sexuales, homicidios, narcotráfico, entre otros, quienes fueron deportados y entregados a las autoridades de esas naciones. EL ORBE / M. Blanco