¡Posible Marea Roja en la Costa!

*Autoridades de Salud Acordaron Operativos Sanitarios en las Costas de Chiapas.

*Como Medida de Prevención al Existir Evidencias.

* LA SSA EXHORTÓ A LA POBLACIÓN EVITAR CONSUMIR OSTIONES, ALMEJAS, MEJILLONES, CARACOLES DE MAR, CALLO DE HACHA, CASCO DE MULA, CALLO DE MARGARITA, Y OTROS MOLUSCOS QUE ESTÉN CUBIERTOS POR DOS CONCHAS.

Tonalá, Chiapas; Febrero de 2022.- Con la finalidad de mantener informada a la población para proteger su salud, la Secretaría de Salud del Estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dipris), realiza operativos de fomento sanitario en las costas de Chiapas para advertir sobre el consumo de moluscos bivalvos de doble concha, por posible contaminación en las aguas del mar con marea roja.

En el seno del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, la dependencia dio a conocer que se trata de una alerta preventiva, ya que los resultados de los análisis se obtendrán en los próximos días, por lo que para evitar intoxicaciones por presencia de algas nocivas (marea roja), se están realizando operativos sanitarios en todos los restaurantes y palapas de la zona costera, exhortando a evitar la venta y consumo de moluscos bivalvos de doble concha.

En este sentido, el exhorto se hace extensivo a la población para que no ingiera ostiones, almejas, mejillones, caracoles de mar, callo de hacha, pata de cabra, pata de mula, callo de margarita, tichindas y otros moluscos que estén cubiertos por dos conchas, en ninguna presentación de comida, ya que las toxinas no se destruyen con el calor ni poniéndoles limón, por lo que el riesgo es el mismo si se comen crudos o cocidos o si sólo se toma el caldo.

La marea roja es un fenómeno natural que consiste en la multiplicación masiva de algas microscópicas presentes en el mar, algunas de éstas pueden llegar a producir sustancias químicas llamadas toxinas, las cuales pueden complicar el estado de salud de las personas cuando consumen animales marinos contaminados.

Es de precisar que este fenómeno no afecta a los camarones, cangrejos, langostas o pescados, por lo que estos productos del mar sí se pueden consumir cuando hay presencia de marea roja.

La Dipris detalló que los signos de una posible intoxicación por consumo de moluscos bivalvos son: hormigueo en labios, lengua y boca, sensación que se extiende a otras partes del cuerpo; además de vómito y mareos.

Ante la presencia de cualquier síntoma se debe acudir de inmediato al Centro de Salud o al médico más cercano y decirle qué tipo de molusco se ingirió, porque si no se actúa a tiempo se puede perder la vida, pues se deja de respirar. De ahí la importancia de no comprar ni consumir estos alimentos cuando hay una alerta preventiva o se declara veda.

La Secretaría de Salud invita a la población a que en caso de observar un cambio en la coloración del agua de mar, entre tonos de dorado a rojo, se comunique de inmediato al teléfono 961 61 1 11 85 o al correo [email protected] para realizar los análisis correspondientes. Boletín Oficial