Atestigua Gobernador Convenio Entre Comisión Estatal de Arbitraje Médico y Colegios de Médicos

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico firmó un convenio de colaboración con Asociaciones, Colegios Médicos y de Enfermería del Estado de Chiapas, que tiene como objetivo la atención y resolución de las diferentes inconformidades derivadas de los servicios médicos brindados por profesionales de la salud, a fin de llevarlas a un término armonioso entre las partes interesadas.

Al atestiguar la firma, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó los beneficios que trae este tipo de convenios a la población derechohabiente y no derechohabiente de las diversas instituciones tanto públicas como privadas, por lo que celebró la unidad en dicha tarea importante al fortalecer los servicios y el derecho a la salud.

Mencionó que la justicia alternativa debe impulsarse no sólo en Chiapas, sino en México y el mundo, ya que contribuye a la resolución de conflictos e inconformidades cuando no hay entendimiento, y evita que todo se tenga que resolver tanto en las instancias de procuración, administración o de impartición de justicia.

Por ello, el mandatario resaltó la importancia de que, en caso de un problema de este tipo, se cuente con una institución que resuelva de manera amigable, haciendo valer la ética y los principios para proteger a las y los chiapanecos, y el derecho humano a la salud, que evite juicios y saque adelante las mejores propuestas de los usuarios del servicio médico.

La Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico manifestó que es primordial difundir los derechos y obligaciones, entre las y los usuarios y prestadores de servicios, con el propósito de prevenir conflictos o en su caso, resolver dichas controversias en un ambiente de respeto, imparcialidad, objetividad y confidencialidad. Agregó que este esfuerzo conjunto también contribuirá a elevar la eficiencia, eficacia y calidad de los servicios de salud que se brindan a la población.

En tanto, el presidente nacional del Colegio Médico de México, Jaime José Gutiérrez Gómez, dijo que es un paso fundamental en el día a día de los sistemas de salud de gobierno y privado, a fin de darle mayor validez y responsabilidad a esta Comisión Estatal, la cual funge como intermediario en caso de que exista una queja.

Finalmente, la Secretaría de Salud recalcó la relevancia de celebrar estos convenios en los que todos se integren y ayuden a regular la eficacia y eficiencia de las y los trabajadores de la salud y su accionar con profesionalismo; así como para crear condiciones y proteger a las y los médicos, enfermeros, químicos, y todos aquellos que están expuestos a cometer algún error médico reconocible, durante el trabajo en el sector público o privado.

Asistieron: presidentas y presidentes de Asociaciones, Colegios Médicos, de Químicos, de Enfermería, de Ginecología, así como servidoras, servidores públicos de distintos hospitales estatales y federales de la entidad; representantes de la Fuerzas Armadas y del Congreso del Estado de Chiapas.