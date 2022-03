Aunque Chiapas Está en Semáforo Verde, hay que Mantener Prevención: REC

*Reiteran el Llamado a la Población a no Bajar la Guardia y Vacunarse Contra el COVID-19.

Durante la Mesa de Seguridad, se dio a conocer que Chiapas continúa en color verde del Semáforo Epidemiológico, y se mantiene con la tasa más baja en casos y defunciones por COVID-19 a nivel nacional, gracias a que el pueblo se cuida y es resiliente, sin embargo, se exhortó a no bajar la guardia, reforzar las medidas preventivas y vacunarse para protegerse contra esta enfermedad.

En este sentido, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas dijo que Chiapas va bien gracias a que se tienen suficientes vacunas y a que la gente está aprovechando este derecho, por lo que reiteró el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos que no lo han hecho, a vacunarse.

Asimismo, pidió pasar el mensaje a la familia y seres queridos para que se apliquen el biológico en los módulos de vacunación o a través de las brigadas que recorren domicilios y negocios, ya que, de acuerdo con las evidencias médicas, la vacuna contra el COVID-19 ayuda a que los síntomas disminuyan y salva la vida.

Enfatizó la importancia de seguir con las recomendaciones de las y los expertos de la salud, sobre todo guardar sana distancia, usar cubrebocas, no acudir a lugares con aglomeraciones de personas y extremar precauciones en lugares públicos.

En otro momento, el mandatario exhortó a la población a evitar las quemas de pastizales porque los fuertes vientos podrían provocar que se salgan de control y se conviertan en incendios forestales, que además de afectar al medio ambiente, la flora, la fauna, al campo, pueden generar daños a la salud y poner en peligro la integridad, el patrimonio y la vida de las personas. Boletín Oficial