Reportan Presencia de Migrantes en Varios Municipios de Chiapas

* Deambulan en San Cristóbal de Las Casas.

Tapachula, Chiapas; 07 de Abril del 2022.- La presencia masiva de indocumentados en diversas regiones de Chiapas ha dejado de ser algo excepcional, y en estos últimos tres años se ha convertido en habitual, de acuerdo a un informe oficial, en la entidad hay extranjeros que entraron de manera irregular al país desde más de cien nacionalidades.

Habibi Campuzano Alfaro, estudiante de la Facultad de Derecho en el Campus 3, con sede en la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas, dijo en entrevista para EL ORBE, que ya es notorio que también en esa región coleta los migrantes están deambulando.

En el caso específico de todos ellos, opinó que alrededor de un 10 por ciento son de origen haitiano y el resto de otras nacionalidades.

A diferencia de la crisis migratoria que se vive en Tapachula, indicó que en San Cristóbal de Las Casas, muchos de los migrantes cuentan con un empleo, pero que la gran mayoría solo va de paso hacia la frontera norte de México y no pretenden establecerse en ese municipio y los aledaños.

De acuerdo a su punto de vista, en Tapachula no solo llegan también con las mismas intenciones de seguir su camino hacia los Estados Unidos, sino que hay muchos extranjeros indocumentados esparcidos por todos lados, ya establecidos en la Ciudad, incluso que ya tienen viviendas o negocios.

El fenómeno migrante no se ha estancado en las fronteras y que, en el caso de Chiapas, se ha ido extendiendo hacia diversas regiones en la entidad, indicó.

«Desde mi punto de vista, creo que ya no es impresionante o ya no es fuera de lo común el encontrar a extranjeros en Tapachula, específicamente de esta zona. Siento que ya va a ser como nuestro día a día, porque ellos se van a ir relacionando con algunas otras personas y va a haber multiculturalidad». EL ORBE / JC