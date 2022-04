Ante Protestas Violentas de Migrantes, Personal del INM Acelera Trámites

* Aseguran que Atienden a 450 Personal al Día.

Tapachula, Chiapas; 07 de abril del 2022.- Luego de meses de protestas y enfrentamientos entre los mismos indocumentados y en contra elementos de la Guardia Nacional (GN), este jueves una empleada federal salió de sus cómodas oficinas en la colonia Las Vegas para decir con un megáfono que estaban atendiendo a más de 450 personas.

Lo curioso del caso es que es el mismo número de empleados en esas instalaciones, en la que los migrantes indicaron una y otra vez que solo recibían a no más de 80 personas al día.

El supuesto cambio de actitud se da apenas unas horas después del bochornoso y enésimo zafarrancho que protagonizaron grupos de indocumentados contra granaderos por el tortuguismo en esas oficinas.

La empleada informó a los extranjeros que se mantenían en una segunda fila, que ya habían recibido a más de 450 personas.

“Vamos a sellarles para la cita del día de mañana, les pido que seamos ordenados para que esto podamos hacerlo rápido», les dijo como para que no se perdiera la calma de estar formados durante muchas horas bajo el sol.

Desde muy temprano, los migrantes se organizaron con documentos en mano y se distribuyeron en cuatro filas, la de seguimiento, citas atrasadas, citas del día, y la de personas canalizadas de Ciudad Hidalgo.

Asimismo, las personas que tenían que hacer trámites en unidad familiar se dirigieron a la Estación Migratoria Siglo 21, al norte de la ciudad.

Mientras que los oriundos de Haití, les indicaron que se tenían que presentar las oficinas que están en la comunidad de Frontera Talismán para que continuaran con sus trámites.

A muchos otros de plano les dijeron que no los iban atender en eso momentos, con la justificación de que les tocaba para otro día.

Este jueves fue histórico para Tapachula, porque no hubo bloqueos de calles o carreteras; enfrentamientos, destrozos, quemas de árboles de ornato, agresiones a civiles, marchas, huelgas de hambre, sutura de labios, mutilaciones, caravanas y otros tipos de manifestaciones que han hecho los indocumentados durante muchos meses.

Ahí, tras unas rejas metálicas, hay quienes tienen hasta 8 días esperando poder ingresar a las oficinas en busca de ser escuchados en su petición de un documento que es permita irse de Tapachula, recorrer todo el país sin ser detenidos y llegar hasta la frontera norte.

Wilfredo Mercado, Yamil Medina y Leandro, conforman una unidad familiar de Venezuela, quienes recibieron un sello para poder obtener una cita para después, aunque todavía no saben para cuando. EL ORBE / M. Blanco