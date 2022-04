Chiapas, con las Playas más Limpias del País

* Según Informe de la Cofepris.

De acuerdo con informes de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), del Gobierno Federal, Chiapas destaca como el estado con playas más limpias del país, seguido de Baja California Sur, Tamaulipas, Sonora, Michoacán y Yucatán.

En el caso del estado de Chiapas, no hay playa que rebase las 13 partículas de enterococos faecalis, según los muestreos de la dependencia federal en 290 playas de México, previo a los períodos vacacionales de Semana Santa.

Cabe señalar que los enterococos faecalis es una bacteria comúnmente presente en las playas, y no debería presentar un problema para la salud, siempre y cuando se encuentren menos de 200 por cada 100 mililitros de agua.

Como parte de este informe, COFEPRIS informó que solo hay una playa considerada no apta para vacacionar y esa es Playa Hermosa, en Ensenada, sin revelar el número de partículas o el tamaño del problema. Asimismo, las playas con materia fecal en ellas son: Playa de Rosarito I, en Baja California, con 175 partículas.

Le siguen Playa de Rosarito, en Baja California, con 177 partículas; Playa Principal en Zihuatanejo, Guerrero, con 166 partículas; Playa Las Glorias, en Sinaloa, con 149 partículas; Playa Lindo México, en Baja California, con 145 partículas; y Playa Mocambo, en Veracruz con 112 partículas. Comunicado de Prensa