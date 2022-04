México Debe Aplicar Medidas Contra los Maras, Similares a las de El Salvador

* Para Brindar Seguridad a la Población.

Tapachula, Chiapas; 13 de abril del 2022.- «Las medidas que ha adoptado el presidente de El Salvador Nayib Bukele, en contra de los grupos de delincuentes conocidos como maras, es aplaudible por todos lados, porque con esas acciones trata de darle tranquilidad y seguridad a la población de ese país, que ya está harta de tantos hechos criminales, dijo Isabel Méndez Hernández, dirigente de Mujeres en Movimiento para la Liberación Nacional,

En entrevista para el rotativo EL ORBE, precisó que esas medidas traen efectos colaterales a la población de la costa chiapaneca, en lo particular Tapachula, ya que esos maleantes al ver que el gobierno de su país endureció las sanciones, buscan cómo huir y el lugar propicio para refugiarse es precisamente esta ciudad.

Expresó que «lo mismo que está haciendo el presidente salvadoreño, también lo debería de hacer aquí el gobierno de México, y no permitir que los maras se adueñen de esta región».

Consideró, además, que las autoridades locales deberían de pedir al gobierno federal, que no solo el Instituto Nacional de Migración (INM), sino que también intervengan otros cuerpos de seguridad o policiacos, para no dejar entrar a México a esos grupos delictivos, «porque ya se sabe que solo se dedican al asalto, robo, extorsión y a cometer homicidios sin pena alguna».

Comentó que identificar a esos grupos parece fácil, ya que la mayoría tiene tatuajes en el cuerpo con las marcas de las bandas a las que pertenecen. Entonces, se les puede investigar, detener y una vez comprobada su participación, se les debe deportar y entregar a las autoridades de los países a que corresponde.

Dejó en claro que el investigar y detener a los maras no es violarle sus derechos, ya que en este caso, el gobierno federal lo que debería de tratar en primera instancia es atender y procurar la protección de los habitantes de esta región.

Lamentó también que entre los jóvenes de la región hay mucho consumo de drogas, «y si llegan maras, hay posibilidades de que aquellos caigan en las redes de éstos, razón por la cual pidió que las autoridades estén pendientes. EL ORBE / Nelson Bautista