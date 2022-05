Estados Unidos Debería Cuidar su Frontera, no México

EL PÁRROCO HEYMAN VÁZQUEZ MEDINA AFIRMÓ QUE LAS AUTORIDADES MEXICANAS DEBERÍAN DEJAR TRANSITAR LIBREMENTE A LOS MIGRANTES, PARA QUE NO SE QUEDEN EN TAPACHULA.

Tapachula, Chiapas; 07 de mayo del 2022.- «La frontera de Estados Unidos que la cuide ese país, no las autoridades de México, que no tienen por qué estar haciendo el trabajo de ese país», dijo el párroco de la iglesia de San Francisco de Asís, Heyman Vázquez Medina.

En entrevista para el rotativo EL ORBE indicó que la afluencia de migrantes en México porque hay un exceso de vigilancia y ya no se les deja transitar.

Precisó que son pocos los que van buscando caminos de extravío y peligrosos y la gran mayoría se han concentrado en Tapachula. Sin embargo, añadió que ha aumentado la llegada de migrantes haitianos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses.

Sostuvo que la afluencia de extranjeros ha crecido alrededor de un 40 por ciento con relación al año pasado, aunque opinó que Indocumentados siempre ha habido en la región y por eso pidió a las autoridades mexicanas que les otorguen libre tránsito a la población migrante que se encuentra varada en la frontera sur de México.

La idea es que se les puedan dar un documento para que sigan caminando por el territorio nacional, «porque en Tapachula no hay opciones laborales para sobrevivir».

Aunque precisó que hay migrantes que obtienen sus documentos y deciden ir a los Estados Unidos, proo muchos se quedan en territorio nacional.

Recordó que en el municipio de Arriaga, en la Costa de Chiapas, en los años 2005 y 2008, se juntaban hasta mil extranjeros para subirse al ferrocarril en dos o tres días, pero como seguían adelante, no se miraban como actualmente, «porque ahora existe un cerco militar y se van quedando». EL ORBE / Redacción