415 Millones de Personas en el Mundo Padecen Diabetes y sus Complicaciones

*México Entre los Primeros Lugares.

Tapachula, Chiapas; 14 de Mayo del 2022.- «La diabetes mellitus es una enfermedad que afecta a mucha población. Se estima que en la actualidad hay 415 millones de habitantes a nivel mundial afectados y tiene sus complicaciones micro y macrovasculares, entre las cuales se encuentra la nefropatía, la neuropatía y el pie diabético», reveló Carlos Cantú, médico general del Consultorio Médico A21.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que el pie diabético es una de las complicaciones de la diabetes, en la cual, la afectación de la circulación es la causa principal y se pueden llegar a desarrollar lesiones, causar úlceras y heridas, que si no se les da un manejo adecuado, podrían terminar en una amputación de la extremidad.

Sin embargo, que con un manejo temprano de la patología, puede en la mayoría de los casos tener una esperanza para el miembro entre un 50 y 60 por ciento, sabiendo manejar tanto el pie diabético como la enfermedad.

Los últimos estudios revelan que alrededor del 30 por ciento en la población tiene padecimiento de diabetes mellitus, en el que México es uno los principales países, también en obesidad, señaló.

Además, el pie diabético es una las complicaciones más subyacentes de la diabetes mellitus y que está aproximadamente en un 20 por ciento, solamente por debajo de la nefropatía diabética.

«El 7 u 8 por ciento de los pacientes que desarrollan pie diabético, desencadenan un mal control de las extremidades, y de este porcentaje, el 40 o 50 por ciento se llega a complicar a punto de la amputación del miembro. Muchas veces empieza con una herida muy leve en cualquiera de los dedos, y un mal manejo provoca la amputación, a veces ya no del dedo, si no desde la pierna arriba de la rodilla», detalló.

En su caso, informó que llegan a atender 10 pacientes de nuevo ingreso a la semana con diabetes y subsecuentes hasta 20 pacientes, «y en Chiapas, en específico Tapachula, vemos muy recurrentes en la consulta por malos manejos, desde la alimentación, el sedentarismo y un mal control de la diabetes».

Por eso exhortó a que se traten de manera oportuna, que acudan a consulta médica de calidad, que sigan recomendaciones de los médicos, y recuerden que la diabetes mellitus es un padecimiento multifactorial y no hay tratamientos médicos milagrosos que los puedan curar. EL ORBE / JC