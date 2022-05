Tricicleros Arrojan la Basura en Ríos y Calles de la Ciudad

* Generan Fuerte Contaminación.

Tapachula, Chiapas; 14 de Mayo del 2022.- Desde hace mucho tiempo, quienes tienen su domicilio cerca del río “Coatancito”, concretamente por el rumbo de la 5ª. Poniente, entre 12ª y 14ª Norte, han vivido con el problema de la contaminación de ese afluente, pues las autoridades no le han dado solución.

En entrevista con rotativo EL ORBE, así lo denunció Areli González, comerciante de la plaza “Tlapachol”, ubicada en esa dirección y quien consideró que no hay autoridad que evite el tiradero de basura en ese sitio, lo que realmente provoca la contaminación del medio ambiente.

Los tricicleros recolectores de basura, explicó, en lugar de llevar los desperdicios a los centros de acopio, se les hace más fácil ir al puente sobre la 5ª. Poniente y tirar al río las bolsas con los deshechos, e incluso, hay algunos que las dejan sobre en las calles y banquetas.

Por otro lado, agregó que también los vecinos o quienes viven ceca del río, en lugar de pagar por el servicio de recolección, van al río y tiran ahí todos los desperdicios, incluyendo animales muertos y productos en plena descomposición, lo que desprende fétidos olores.

Añadió que el problema se agrava porque los perros callejeros, en busca de comida, rompen las bolsas que dejan en el pavimento y esparcen todo su contenido, lo mismo que hacen personas que buscan plástico, latas o metales.

Asimismo, no solo es la contaminación del medio ambiente, también el mal aspecto, porque como son calles céntricas, pasan turistas y ven este desagradable espectáculo.

Ante ese panorama pidió a las autoridades a que pongan atención a ese problema, ya que los vecinos, especialmente los niños y adultos mayores, son proclives a contraer enfermedades. EL ORBE / Nelson Bautista