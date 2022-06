En Marcha la Unidad de Hemodiálisis del Hospital General de Tapachula: REC

* Cuenta con la más Alta Tecnología Para la Atención de Pacientes con Daño Renal.

La unidad tiene consultorio de nefrología, sala de tratamiento con sillones y sistema de oxígeno, aire medicinal y vacío; estación de camilla y silla de ruedas, entre otros

En la inauguración del Servicio de Alta Especialidad en Hemodiálisis del Hospital General de Tapachula, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas aseguró que continuará gestionando recursos y trabajando para concretar más obras y acciones que favorezcan la atención a la salud de las chiapanecas y chiapanecos.

Luego de realizar un recorrido, el mandatario señaló que esta unidad de hemodiálisis hospitalaria permitirá a las personas enfermas del riñón contar con un tratamiento de forma gratuita, mejorando la expectativa de vida de quienes más lo requieren; precisó que esta obra se suma a los cerca de 480 hospitales y clínicas que han sido remodelados, construidos o reconvertidos en esta administración.

“La salud es un derecho fundamental para el que se tiene que equilibrar el servicio y atender primero a quienes más lo necesitan, y en Chiapas así seguiremos, no vamos a escatimar ningún recurso y se invertirá hasta donde sea posible para salvar la vida de las personas que requieran un tratamiento. No permitiremos que la gente siga sufriendo o perdiendo la vida por enfermedades curables”, expresó.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, explicó que ahora el Hospital General de Tapachula cuenta con la más alta tecnología en hemodiálisis e insumos para la atención de pacientes con daño renal; agregó que los equipos son de un modelo de origen alemán, ofrecen terapias diferentes a todo tipo de pacientes con un sistema innovador y retroalimentador, su sillón es terapéutico y garantiza confort durante esta atención.

“En Chiapas se está priorizando lo que más necesita la población; por eso, llevamos justicia social con la entrega de obras y equipamiento para la salud, tanto en las zonas urbanas y rurales; por ejemplo, este hospital tenía un 45 por ciento de ocupación, y ahora con las 120 camas censables y las 90 no censables ya están al servicio de la población, sin distinción alguna”, afirmó.

A su vez, el director del Hospital General de Tapachula, Omar Gómez Cruz sostuvo que la entrega de esta área de alta especialidad, muestra el alto compromiso y sentido humano del Gobierno de Chiapas, que impulsa acciones para fortalecer y garantizar servicios públicos de salud de primer, segundo y tercer nivel, en beneficio de la población, al tiempo de destacar que, después de 30 años, se podrá otorgar este tipo de terapia de rehabilitación.

Esta unidad cuenta con consultorio de nefrología, sala de tratamiento con cuatro sillones y sistema de oxígeno, aire medicinal y vacío; estación de camilla y silla de ruedas; central de enfermería, sala de espera, entre otros.

