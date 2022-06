Enésima Caravana de Migrantes Sale de Tapachula

* Se Fueron a tirar allá para ver si los atienden.

* ESPERAN QUE EL GOBIERNO LES CONCEDA “VISAS HUMANITARIAS” PARA DESISTIR EN LA MARCHA.

Tapachula, Chiapas; 06 de Junio del 2022.- La enésima caravana conformada por miles de indocumentados, en su mayoría venezolanos, africanos y de Centroamérica, partió de Tapachula en las primeras horas de este lunes, en busca de ir a nueva oficina de Migración en alguna parte del país, en donde puedan regularizar su situación jurídica, debido a que en Tapachula no encontraron la forma de obtener sus visas humanitarias.

Bajo una fuerte lluvia, a las 6:30 de la mañana, emprendieron la caminata y pasaron el primer retén en el ejido Viva México, donde estaban algunos elementos de la Guardia Nacional, Migración y Grupo Beta, quienes solo los observaron el pasar, porque los superaban en número.

Según dijeron algunos participantes de ese movimiento civil, en el contingente viajan 93 mujeres embarazadas y unos tres mil menores de edad.

John Romero, migrante de Venezuela, indicó que buscaban la visa humanitaria ante las autoridades, pero que no hubo respuesta positiva, sino que les dieron una cita para tres meses y que eso les obligó a salir de la ciudad.

El hecho de que soliciten «visas humanitarias» y no oficios de salida para llegar a la frontera con Estados Unidos, esa una clara muestra que lo que n realidad desean es quedarse a vivir en México y gozar de los apoyos que les ofrece el gobierno federal.

Los extranjeros salieron de la ciudad con sus maletas, botellones de agua y la esperanza de no ser detenidos, a pesar de que ingresaron de manera ilegal a territorio nacional y no contar con documentos.

La caravana avanzó al menos unos 18 kilómetros y decidió quedarse a pernotar en el ejido Álvaro Obregón, al extremo poniente del municipio.

Ahora esperan que funcionarios del gobierno federal leguen hasta ellos a suplicarles que desistan en su marcha y que a cambio les den sus anheladas visas y hasta camiones de pasajeros para llevarlos a otras regiones del país, como pasó una y otra vez en movimientos similares realizados este mismo año. EL ORBE / REDACION