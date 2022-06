Llama REC a su Gabinete Cumplir con la Transparencia y Rendición de Cuentas

Durante la reunión quincenal con las y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas resaltó la importancia de dar seguimiento a las acciones de fiscalización y transparencia en las instituciones, por lo que reiteró el exhorto a sus colaboradoras y colaboradores a estar pendientes de que el recurso público se invierta de manera correcta y conforme a la ley, pero sobre todo con responsabilidad y compromiso.

Destacó que, aunque la entidad ha avanzado en el combate a la corrupción e impunidad, no se baja la guardia al seguir implementando acciones normativas que permitan prevenir y erradicar estos actos que por mucho tiempo le hicieron daño a Chiapas y a México, y lastimaron de manera muy sensible a quienes menos tienen. Por eso, hizo hincapié en que las instituciones tienen que ser el referente y ejemplo para que las buenas prácticas se materialicen en mejores beneficios hacia la gente.

“Tenemos la encomienda del pueblo de Chiapas de resolver los rezagos y no le podemos fallar. Por eso, les recomiendo cuidar el presupuesto y cumplir con la rendición de cuentas, sin caer en actos de corrupción ni tráfico de influencias. Somos una institución jurídica que, desde que inició sus funciones, ha puesto por delante el bienestar, desarrollo y progreso del pueblo, sin hacer acuerdos de complicidad ni tratos en lo oscurito; actuamos conforme a la ley y con legitimidad”, aseveró al convocar al pueblo a denunciar a cualquier funcionario público que incurra en actos ilícitos.

Escandón Cadenas hizo hincapié en que la mejor forma de rescatar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones es que entre todas y todos se erradique el tráfico de influencias, a fin de “hacer posible que en Chiapas se funde una nueva cultura de transparencia, de finanzas sanas y de apoyo verdaderamente al pueblo”.

Por su parte, el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez, informó de las acciones de fiscalización y transparencia que se aplican para el manejo de los recursos de acuerdo con el plan de trabajo de cada institución, por lo que destacó la importancia de dar seguimiento a este proceso y seguir cumpliendo con las reglas normativas en cuanto al uso del presupuesto público.

Detalló que se cumple de manera importante con toda la dotación de equipos y medicamentos en los organismos públicos de salud, así como con la entrega de los programas sociales. Del mismo modo, expuso que desde 2019 a la fecha se ha desarrollado un total de 2 mil 730 proyectos de obra pública, y que año con año se va invirtiendo cada vez más recurso, debido a la importante generación de economías y ahorros presupuestales.

A su vez, la secretaria de la Honestidad y Función Pública, Liliana Angell González, dijo que el plan de acción en la fiscalización que se realiza en coordinación con la Secretaría de Hacienda y la Consejería Jurídica, con un enfoque preventivo para dar atención a los riesgos que se presentan en las dependencias y entidades, da puntual seguimiento a cada una de las 16 acciones relacionadas con la transparencia y rendición de cuentas en el combate a la corrupción, con la finalidad de que la administración sea ordenada y transparente, garantizando la comprobación de los recursos financieros y materiales.

Finalmente, la directora general del Sistema DIF Chiapas, Deliamaría González Flandez, señaló la importancia de impulsar proyectos que ayuden a consolidar el Centro Azul, con el propósito de beneficiar a las niñas y niños con trastorno de espectro autista. Así también, destacó la relevancia de promover puntos de venta en los que se destaquen los productos de la Marca Chiapas. Boletin Oficial