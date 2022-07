¡Indocumentados Dejan de Pagar Rentas y se Apoderan de Viviendas!

* EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD, LOS PROPIETARIOS DE CUARTOS Y CASAS EN RENTA BATALLAN PARA DESALOJAR A LOS MIGRANTES, QUIENES SE PONEN VIOLENTOS.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio del 2022.- Hay mucha preocupación entre la población de la localidad por lo que está ocurriendo con los indocumentados varados en esta Ciudad, ya que por su comportamiento violento y por otras actitudes, han desbaratado la tranquilidad y la paz que había anteriormente, al grado de que hoy la gente prefiere quedarse en sus casas y no ir al centro donde puede ser víctima de un ataque.

Así lo estableció la profesora Balbina Mejía Santos, representante del grupo Unidad Ciudadana, quien consideró que lo anterior se debe a que las autoridades no están haciendo su trabajo como debe de ser, y esa negligencia ha permitido que los miles de extranjeros hagan de las suyas, exigiendo violentamente que los atiendan de inmediato.

Entrevistada por Periódico EL ORBE, manifestó que la migración de personas es posible que se dé en todo el mundo, pero hay países, por no decir la mayoría, en donde las autoridades simplemente aplican sus leyes y los extranjeros acatan las disposiciones, leyes y normas de cada entidad.

En tanto que, en territorio mexicano, no ha sucedido por el desorden que imponen los extranjeros, quienes pernoctan donde quieren y pueden, utilizan calles, banquetas o los mismos parques para hacer sus necesidades fisiológicas y hasta hay quienes participan en hechos delictivos.

Asimismo, dijo que los migrantes aprovechan que hay casas desocupadas en algunas colonias y se posesionan de ellas para refugio, lo mismo que de predios donde colocan carpas para vivir en esos lugares, aunque no cuenten con ningún permiso para hacerlo.

De igual forma, para realizar las ventas de sus productos o de comida, en cualquier calle arman carpas, sin importarles el desorden que provocan y desafían a la autoridad.

Se refirió también al aspecto de seguridad, al comentar que debe haber una vigilancia estricta y un reforzamiento en la frontera para que, todo aquel extranjero que desee ingresar al país, deba contar con los documentos legales.

Además, que aquellos que ingresan ilegalmente y no pueden cumplir con lo que establecen las leyes mexicanas en lo que se refiere a la migración, que sean deportados de inmediato, al igual de aquellos que tengan pendientes con la justicia de sus países de origen. EL ORBE / Nelson Bautista