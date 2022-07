Puente Peatonal en Ciudad Salud Convertido en “Elefante Blanco”

* Población no lo usa por Falta de Cultura Vial.

* Hasta que no Suceda un Percance.

Tapachula, Chiapas; 17 de Julio del 2022.- El puente peatonal ubicado en la carretera que conduce a Puerto Chiapas, a la altura del Centro Regional de Alta Especialidad «Ciudad Salud», al sur de esta Ciudad, se ha convertido en un «elefante blanco» debido a que fue mal planeado, nadie lo usa por sus complicaciones para los pacientes y porque tiene años que no recibe mantenimiento.

José Luis Pérez, comerciante en las inmediaciones de ese lugar, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que la población que asiste a ese hospital de tercer nivel, tanto pacientes como familiares, no lo utilizan porque tiene rampas muy empinadas y largas para subir y bajar de él, además de que significa caminar varias cuadras de trayecto, lo que muchos pacientes o personas de la tercera edad no lo pueden hacer, aunque quisieran

«Lo que pasa es que no lo utilizan por lo mismo que el puente está mal hecho, una gran pista que subir y bajar, se cansan, y las autoridades tampoco han colocado vibradores y pasos peatonales para que los vehículos disminuyan su velocidad», indicó.

Ante ello, reconoció que todos los días del año se expone la vida de quienes acuden a recibir atención médica ahí, luego que las instalaciones están ubicadas en el costado izquierdo, es decir, para entrar tienen que cruzar la carretera que es de cuatro carriles, de alta velocidad, y sumamente transitada.

Ni de casualidad se usa el puente, y que incluso ancianitos y personas en sillas de ruedas o con otras limitaciones físicas se ven obligados a cruzar el afluente vehicular, a pesar de que pueden morir en el intento, sostuvo.

Poco antes de llegar a ese punto hay una curva pronunciada que impide tener una panorámica amplia a los peatones, quienes se percatan que viene un carro a muy alta velocidad justo cuando está a punto de atropellarlos y por eso se han suscitado muchos accidentes, incluso con fatales consecuencias.

Propuso que una de las alternativas sería construir un puente con las especificaciones técnicas apropiadas para los que se edifican en las afueras de los hospitales, o la de colocar vibradores en paso peatonal para que se frenen los vehículos y pase la gente.

Sin embargo, consideró que será muy difícil que sus ruegos sean escuchados, porque ya lo ha denunciado durante muchos años y todo sigue igual o peor, porque ni siquiera una pintadita le han hecho. EL ORBE / JC