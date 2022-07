Desde San Cristóbal de Las Casas, Rutilio Escandón Pide a la Población Vacunarse Contra el COVID-19

En San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad, donde reiteró el llamado a las chiapanecas y los chiapanecos a no bajar la guardia, reforzar las medidas preventivas y vacunarse contra el COVID-19, sobre todo, ante el aumento de casos de contagios debido a la presencia de la variante Ómicron, que es altamente infecciosa.

El mandatario precisó que continúa la vacunación a las niñas y los niños de cinco a 11 años, por lo que pidió a las personas motivar y llevar a las y los menores de edad a vacunarse a cualquiera de las 161 sedes, así como a las clínicas y hospitales, y también exhortó a quienes no han completado su esquema de vacunación a que se apliquen la dosis correspondiente con la finalidad de protegerse ante esta enfermedad.

“Nos sigamos cuidando porque la variante ómicron del coronavirus es muy contagiosa, por lo tanto, el exhorto es a vacunarse, pues es la luz para cuidarnos, muestra de ello es que los síntomas no son graves. Gracias al biológico, en Chiapas las personas infectadas no han requerido hospitalización, son casos ambulatorios, es decir, se encuentran en sus hogares recibiendo tratamiento y vigilancia oportuna, con un pronóstico estable y en recuperación”, apuntó.

Luego de informar que ingresará la tormenta tropical número 14 a la entidad, que provocará fuertes lluvias en gran parte del territorio estatal, Escandón Cadenas llamó a la población a estar atenta a las recomendaciones de protección civil, alejarse de ríos, arroyos y montañas, y en caso de alguna situación de riesgo trasladarse a los refugios temporales, donde se brinda protección, alimentación y atención médica a las personas que lo requieran.

En ese marco, el Gobernador dijo que continúa el registro de incorporación al Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, con el objetivo de que se anoten al padrón y pronto reciban este apoyo social que, de manera universal e incluyente, destina el Gobierno Federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quienes viven en situación de vulnerabilidad.

“El compromiso es que nadie se quede afuera ni atrás, por lo que convocamos a las personas con discapacidad permanente a que se acerquen a las y los servidores de la nación de este programa integral de desarrollo y no pospongan dicho proceso, para que de esta manera el apoyo pueda llegarles lo más pronto posible”, expresó. Boletín Oficial