Llegan a Chiapas 50 Mil 310 Vacunas Contra Covid-19

* Reiteran Convocatoria a Vacunarse.

Luego de informar que las fuertes lluvias van a continuar en gran parte de Chiapas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas reiteró el llamado a la población a cuidarse, extremar precauciones, atender las recomendaciones de protección civil, alejarse de ríos, arroyos y montañas, y en caso de alguna situación de riesgo trasladarse a los refugios temporales, a fin de cuidar la integridad y la vida, tanto propia como de los seres queridos.

“Estamos coordinados la Secretaría de la Defensa Nacional, con su Plan DNIII-E; la Marina, con su Plan Marina; la Guardia Nacional, con su plan Guardia Nacional; y las corporaciones federales, estatales y municipales de seguridad pública y de protección civil, para atender cualquier emergencia que pueda poner en peligro a las personas durante esta temporada de lluvias”, apuntó.

En la Mesa de Seguridad, el mandatario expresó que, gracias al respaldo del Gobierno de la República que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, llegaron 50 mil 310 vacunas contra el COVID-19 de la marca Pfizer, por lo que reiteró la convocatoria a vacunarse, sobre todo en esta temporada de lluvias que provoca aumento de enfermedades respiratorias, las cuales se vuelven más peligrosas con el coronavirus.

“Tenemos suficientes vacunas para hacer frente a esta pandemia mundial causada por el COVID-19, y seguimos todas las autoridades unidas con el objetivo de proteger al pueblo chiapaneco, pero el llamado es que se vacunen y cuiden la salud y la vida. En Chiapas, desde hace meses, no hay nada que lamentar respecto a las defunciones, no obstante, los casos de contagios han aumentado. Vacúnate, no dejes pasar el tiempo porque puede salvar tu vida”, acotó.

Escandón Cadenas dio a conocer que continúa la jornada de vacunación a niñas y niños de cinco a 11 años, por ello, pidió llevarlos a vacunar a las sedes que se encuentran activas, o a las clínicas y hospitales; asimismo, llamó a las personas que no han completado el esquema de vacunación a que acudan a aplicarse la dosis correspondiente.

Finalmente, enfatizó la importancia de no bajar la guardia y mantener los protocolos emitidos por las y los expertos de la salud, especialmente de higiene y autocuidado, guardar sana distancia, usar cubrebocas en lugares con espacios reducidos y reforzar la precaución al realizar actividades fuera de casa. Boletín Oficial