Desmantelan el Museo Regional del Soconusco, Dejan Pura Réplica de Yeso

A Pesar de que las Instalaciones Están en Optimas Condiciones, Autoridades Federales Mantienen Cerrado Este Recinto que Alberga la Riqueza Cultural del Soconusco.

* AUTORIDADES DEL INAH AUTORIZAN EL TRASLADO DE VALIOSAS PIEZAS ARQUEOLÓGICAS A LA CDMX Y EL EXTRANJERO.

Tapachula, Chiapas; 08 de septiembre del 2022.- Luego de 13 años de permanecer cerrado con el argumento de que las instalaciones no estaban en óptimas condiciones pero que se cree solo fue un pretexto para saquear las valiosas piezas históricas en su interior, el Museo Regional del Soconusco, está siendo desmantelado.

Ante el silencio y la sumisión de los representantes de los sectores que conforman la sociedad en Tapachula, este jueves especialistas en el ramo arribaron a Tapachula para llevarse la Estela No. 25, la cual pesa varias toneladas de peso y una de las más reconocidas y valiosas de la colección, y exhibirla en el extranjero.

Juan Carlos Medina Rizo, administrador de las Zonas Arqueológicas del Soconusco y de ese museo ubicado en el corazón de la ciudad, confirmó en entrevista exclusiva para el rotativo EL ORBE que esa estela irá primero a la Ciudad de México, quien la está solicitando, y después se irá fuera del país.

El traslado fue con la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), aunque no precisó cuántas piezas en total se llevarán, porque empezaron a realizar los embalajes para el traslado.

Como una burla para el pueblo del Soconusco, el gobierno federal ordenó que se construyera una réplica para ser colocada en el lugar de la original y ese espacio no quedará vacío. En pocas palabras, dejarán una «pirata» para los chiapanecos, los turistas y sus visitantes y se llevarán la verdadera.

El traslado de las piezas está en manos de una empresa privada que tiene la maquinaria y la infraestructura especializada para hacerlo.

El funcionario confirmó que las piezas en ese lugar, que se calcula son más de mil 400, están en perfectas condiciones, sobre todo porque no hay ingreso al público en más de una década.

Sin duda alguna, ese museo es de mucha importancia no solo para la gente local, sino también para los visitantes nacionales e internacionales, sobre todo con la llegada de cruceros a Puerto Chiapas. Era uno de los grandes atractivos para visitar a Tapachula y eso siempre causó receló en los políticos del centro del Estado y del país.

José Elmer Aquiahuatl Herrera, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos y Propietarios de Inmuebles de Tapachula (Acepitap), opinó que esas instalaciones culturales deben ser prioridad para Chiapas, ya que a través de monolitos, objetos o documentos, ahí está plasmada la identidad de nuestros antepasados.

Por ello, lamentó que las autoridades no le den el valor debido, ya que no hay ninguna información sobre cuándo se volverá abrir de nuevo al público en general, o si de plano se llevarán todo.

INTERESES OSCUROS SE QUIEREN LLEVAR LAS PIEZAS

En 1984, hace 38 años, el Ayuntamiento que encabezó el exalcalde, Didier Cruz Fuentevilla, firmó un convenio institucional para que ese lugar fuera el recinto del Museo.

Desde entonces, junto con el INAH, las autoridades municipales en turno se compartían las responsabilidades para dar mantenimiento al lugar. En esos convenios había el compromiso de las autoridades locales de encargarse de la rehabilitación de la loza, y así se hizo durante décadas.

El gobierno local también se encargaba de pagar los recibos por consumo eléctrico y agua. Hoy se cree que ese lugar no cuenta con energía y el personal federal que se encarga de custodiar las 24 horas el lugar, lo hace a oscuras.

El museo, que combina la arquitectura de principios del siglo pasado con la modernidad de los falsos plafones y un complejo sistema de iluminación, cámaras de vigilancia y hasta calefacción para tener en las óptimas condiciones las piezas, se encuentra actualmente limpio, ordenado, clasificado y listo para volver a abrir sus puertas. Hoy si fuera posible. Por eso no se entiende qué intereses oscuros lo mantienen cerrado.

Tiene seis salas impecables. Cinco de ellas sirven para presentar permanentemente la colección de arqueología, cerámica y monumentos líticos.

Una más, que se ubica en la sala de entrada, es una exposición temporal en la que artistas locales, nacionales o extranjeros expresaban sus trabajos, como se hizo en infinidad de ocasiones.

Todo marchaba sin inconvenientes hasta que algunas piezas de ese museo tomaron interés muy especial de parte de turistas y gobiernos internacionales.

Por ejemplo, un misterioso cráneo humano con incrustaciones de oro y jade que, un día repentinamente desapareció de ese lugar y recorrió el mundo entero, y fue exhibido en las principales exposiciones, pero por la protesta de sectores productivos de la frontera sur, esa pieza regresó a su lugar tres años después.

Hay además una estatuilla de un hombre blanco, barbado y con túnica, que algunos relacionan con la apariencia física de Jesucristo y que, al igual que una piedra con una cruz, representan la posibilidad de una relación entre los mayas y los aztecas, con la historia del cristianismo.

La oportunidad de ver esas tres piezas juntas, y muchas otras con una importantísima relevancia cultural, fue la atracción de alrededor de unas 300 personas diariamente en los tiempos en la que estuvo en operaciones ese recinto.

Se cree que, en la clausura de ese lugar, en realidad lo que hay es demasiado interés de que gran parte se esas reliquias, principalmente las tres piezas, sean sacadas del Soconusco.

Y es que, durante años, al menos en 10 ocasiones las autoridades en turno trataron de concluir un protocolo administrativo para llevarse las piezas, con el argumento de que ese lugar se estaba cayendo en pedazos, aunque ahora sabemos que todo fue falso.

Se supone que el famoso cráneo, que ha sido la inspiración para escritores, investigadores y hasta para el cine internacional, permanece cuidadosamente embalado en una especie de sarcófago que lo protege hasta que vuelva a ser exhibido al público, o a lo mejor ya está decorando la casa de algún político. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello