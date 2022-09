Arriba Caravana de Migrantes a Tapachula Y de Inmediato Parte Rumbo al Interior del País

* Suman 14, Éxodos en Menos de Mes y Medio.

Tapachula, Chiapas; 08 de septiembre del 2022.- En las primeras horas de este jueves, unos 600 migrantes de diversas nacionalidades arribaron a la localidad de manera ilegal procedentes de Centroamérica y de inmediato partieron hacia el interior del país.

Esta es la 14a movilidad humana similar realizada en los últimos 40 días desde la frontera sur de Chiapas, con el argumento de que el gobierno federal no atiende inmediato sus demandas, es decir, lo que nunca reclamaron en sus países de origen.

Los participantes de éste nuevo éxodo son migrantes oriundos de Venezuela, Nicaragua, Colombia, Honduras y El Salvador, quienes ni siquiera se presentaron a ninguna de las oficinas migratorias para solicitar su legal estancia en el país y solo se limitaron a obedecer las indicaciones de las dos mujeres que vienen organizando esos movimientos, una de ellas mexicana y otra venezolana.

Según se dijo, la gran mayoría de ellos ingresó a México en las últimas horas por caminos de extravío y no quisieron cumplir con los protocolos migratorios y de seguridad.

Por la noche se reportó que una gran parte de ellos había decidió quedarse en el municipio de Huixtla a descansar (a 50 kilómetros de Tapachula) y el resto caminar otro poco más.

Los movimientos anteriores han avanzado a un tramo comprendido entre los municipios de Pijijiapan y Arriaga, a unos 200 kilómetros de Tapachula, en donde por alguna razón se separan en pequeños grupos para tratar de evadir los operativos que hacen las autoridades federales.

El éxodo ilegal de extranjeros hacia Chiapas ha crecido de manera abismal, aún cuando el gobierno de Guatemala reportó en la víspera que ha detenido y deportado a unos 700 en las últimas horas.

La movilización de extranjeros de manera irregular no permite realizar una migración con orden y seguridad, y con ello se desconoce si entre ellos no van infiltrados delincuentes o personas con órdenes de aprensión, integrantes de la Mara Salvatrucha o Barrio 18, incluso personas con enfermedades virales o erradicadas en territorio nacional. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello