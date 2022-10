Maras se Infiltraron en Caravanas y Operan en Chiapas: Cocoparci

* SECTORES PRODUCTIVOS DE TAPACHULA SOLICITAN A LAS AUTORIDADES QUE SE REFUERCE LA VIGILANCIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS.

Tapachula, Chiapas; 05 de octubre del 2022.- «Dentro de los flujos migratorios que llegan todos los días a la frontera sur de Chiapas, vienen infiltrados delincuentes, como los maras, que han llegado a la entidad y ya están operando con sus actividades ilícitas», dijo, Jorge Gutiérrez Franco, presidente de los Comités de Consulta y Participación Ciudadana (Cocoparci) en la región Soconusco.

En entrevista para el rotativo EL ORBE, explicó que «hay más de 700 kilómetros de frontera porosa con Centroamérica, donde tenemos un flujo migratorio permanente y lo que están haciendo las autoridades es tratar de controlar esos éxodos, porque no se pueden detener, ya que la movilidad humana ya es una situación mundial que en definidita no se puede erradicar».

En el caso de Tapachula, dijo que el parque central «Miguel Hidalgo» está sirviendo de punto de referencia para ese tipo de extranjeros y que literalmente está invadido de migrantes, cienos que se van y una cantidad similar que llega al mismo tiempo.

Recalcó que la gran mayoría de ellos están siendo asegurados en los límite de Chiapas y Oaxaca, y que los retornan a la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, desde donde son deportados, pro al otro día vienen de regreso, en un cuento de nunca acabar.

Sin embargo, precisó que lo delicado del asunto es que de esa manera están llegando también personas que vienen huyendo de las autoridades de sus países, como lo que está ocurriendo en El Salvador, donde están deteniendo a todos los maras y por ello están buscado otras regiones para seguir con sus actividades.

Por eso hizo un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que no se baje la guardia y los operativos antipandillas en Tapachula y los municipios aledaños sean permanentes, «porque es la única manera de controlar a la delincuencia».

Reconoció que de esa manera se han detenido a muchos de ellos, pero que aún hace falta mucho por hacer.

Además, que urge que se implemente una mayor vigilancia en las inmediaciones de las escuelas en la región, porque el narcomenudeo acecha a los estudiantes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello