A 22 Años de Inconclusa la Ampliación del Libramiento Sur de Tapachula, lo Excluyen del Presupuesto Federal

* El Libramiento Norte ni Siquiera lo Empezaron.

Tapachula, Chiapas; 20 de Noviembre del 2022.- La conclusión del Libramiento Sur, después de 20 años de haber quedado inconcluso, y el inicio de por lo menos la primera etapa en el del norte que tenía contemplado el Gobierno desde el sexenio pasado para Tapachula, no se incluyó otra vez dentro del presupuesto para el próximo año, cuando en Tuxtla Gutiérrez ya no caben los bulevares de ese tipo, incluso unos encima de otros.

«Esta pudo haber sido una magnífica oportunidad para la detonación de empleos y también para desalojar el saturado tránsito de vehículos, tanto en el centro como en el resto de la ciudad de Tapachula», dijo Miguel Hernández Castellanos, presidente de la colonia Ferrocarrilera, quien al ser entrevistado por rotativo EL ORBE manifestó que, ante la difícil situación económica que hay en el país, las obras son la mejor alternativa de desarrollo.

Añadió que no solo la construcción del Libramiento Norte, sino también que se debería buscar que otras empresas lleguen a Tapachula a establecerse, o que en su caso inversionistas, porque eso ayudaría a que se generen las fuentes de empleo y se mejore la economía de la región.

Lamentó que -a veces- las mismas autoridades son las que ponen freno a esas inquietudes, pues que hay gente que quiere invertir, pero les ponen muchas trabas o les aplican altísimos impuestos, «y ante esa situación los inversionistas prefieren dase la media vuelta, como fue el caso del estadio Olímpico, que después del uso que le dio el equipo Cafetaleros, ahora está como elefante blanco por los problemas que ponen para la contratación del inmueble».

Hay también personas que quieren exponer en Tapachula, pero a la hora de solicitar los permisos, les hacen cobros estratosféricos, «cuando que los ingresos no son la gran cosa y así, pues sencillamente no se puede porque todas las ganancias quedarían en manos del gobierno», señaló.

Retomó la situación de las vialidades al decir que también parte de los embotellamientos en las principales calles o ejes viales en el centro y zona poniente de la Ciudad, se debe a que muchas empresas del servicio público, concesionados y piratas, tienen sus terminales dentro del primer cuadro, cuando que deberían estar un poco más afuera, para no entorpecer el tránsito vehicular.

Puntualizó que en Tapachula se podría hacerse mucho, pero que lamentablemente las autoridades federales tienen olvidado por completo a este municipio, así como también al resto del Soconusco, aún cuando la región es el bastión económico de Chiapas.

Cabe recordar que fue el entonces gobernador, Roberto Albores Guillén, quien construyó la mitad de lo que sería el Libramiento Sur, y hasta ahí quedaron esos trabajos, aún cuando por esa vía de comunicación transitan miles de unidades carga de importación y exportación, turistas, transmigrantes y pobladores de decenas de municipios. EL ORBE / Nelson Bautista