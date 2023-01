Comerciantes de Tapachula Protestan en las Calles Exigiendo el Desalojo de Miles de Indocumentados

Durante la Manifestación Hubo un Conato de Enfrentamiento, por lo que Tuvieron que Intervenir Elementos Policiacos Para que la Protesta no Pasara a Mayores.

* CON BLOQUEO DE DIVERSAS VIALIDADES, PIDIERON A LAS AUTORIDADES QUE PONGAN ORDEN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, DONDE LOS MIGRANTES MANTIENEN INVADIDAS LAS CALLES Y BANQUETAS, PRINCIPALMENTE LOS HAITIANOS.

Tapachula, Chiapas; 06 de Enero del 2023.- A punto de llegar al enfrentamiento civil en pleno centro de la Ciudad, este viernes comerciantes de la localidad bloquearon calles y con ello provocaron caos vial y la paralización de gran parte del transporte urbano, para exigir a las autoridades al desalojo de los migrantes que literalmente tienen secuestrado el primer cuadro de la Ciudad.

Reyna Arriaga Velázquez, del sector gastronómico, dio a conocer en entrevista para rotativo EL ORBE, que hay muchos problemas con esos extranjeros indocumentados, sobre todo los haitianos, «y nosotros no podemos más. Ellos hacen sus necesidades fisiológicas donde quiera y a la hora que sea; cocinan en las calles, tiran su aceite quemado y cenizas; no obedecen ni respetan los espacios».

A nombre de los manifestantes, indicó que son propietarios de los locales comerciales aledaños al mercado «General Sebastián Escobar» y que la invasión extrajera permitida estos cuatro años, les ha afectado severamente



Sin embargo recalcó que en el último mes la situación se agudizó, «y ya es mucho. Ya no hay espacio, el ruido que hacen, la música, el humo del carbón, toman cerveza. Pedimos que los reubiquen, porque ya estamos hartos, ya no se puede», indicó al confirmar que, por toda esa problemática, los clientes dejaron de llegar al centro.Al hacer un balance de la situación, calculó que las ventas se desplomaron alrededor de un 80 por ciento «por lo mismo, ya que la gente no quiere venir a comer, porque les da asco y miedo. Toman y se pelean entre ellos mismos y tenemos que bajar las cortinas cuando se agreden. Ya tomaron la calle y se apropiaron del mercado. Tapachula está secuestrada por los indocumentados».Por su parte, la también dueña de un local, Sandra Luz Hernández Aguilar, señaló que la petición de los tapachultecos es “que vuelva el orden y control que había en años anteriores. Aquí ya se rebasó el límite. Tenemos negocios de alimentos y por ellos no hay higiene»Como había medios de comunicación que cubrían los detalles de la manifestación, algunos extranjeros que tienen establecida su venta informal en las banquetas y calles aledañas a ese centro de abasto, se tornaron agresivos y dijeron que a ellos nadie les puede hacer nada, porque tienen «sus derechos humanos».Entonces hubo empujones y agresiones verbales que, por fortuna, no concluyeron en un zafarrancho, como los que ya han habido en ese mismo sector entre extranjeros y mexicanos.Horas después, los manifestantes decidieron dar una tregua y volver a sus actividades, aunque ahora en un clima de tensión que se puede desbordar en cualquier momento. EL ORBE / JC