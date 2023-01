Personal de Enfermería del IMSS es el Corazón de los Servicios de Salud: Zoé Robledo

* Celebran el Día del Enfermero.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, señaló que el IMSS es la institución que tiene el mayor número de personal de Enfermería, con cerca de 140 mil enfermeras y enfermeros, quienes representan el 28 por ciento de la plantilla total de trabajadores y “son el corazón de los servicios de salud, la asistencia social y la atención médica de la institución”.

Durante la “Entrega de reconocimientos por antigüedad al personal de Enfermería de IMSS Ordinario”, en la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, Zoé Robledo informó que el Seguro Social forma a 2 mil 250 nuevos profesionales en las siete escuelas con las que cuenta y en atención a la NOM-019 para la Práctica de Enfermería en el Sistema Nacional de Salud, este jueves 5 de enero se instalaron las mesas de trabajo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para hacer efectivo el reconocimiento de la licenciatura en Enfermería.



“Con ustedes el IMSS ha sobrevivido todo, ha sobrevivido desastres naturales, ha sobrevivido temblores, inundaciones, sismos, crisis económicas, con ustedes sobrevivimos la pandemia y desterramos de una vez y para siempre la privatización lenta y silenciosa de los servicios en el Seguro Social”, dijo.En presencia de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el director general del Seguro Social subrayó que con el liderazgo de la mandataria local se ha formado un equipo solidario, fuerte, y gracias a la confianza recibida se decidió entrar al proceso de transferencia hacia el IMSS-Bienestar.“Ya nos entregó un primer hospital, de Cuajimalpa, y por eso hoy frente a las Enfermeras y Enfermeros del IMSS, te lo digo, no le vamos a fallar a la gente de la ciudad y juntos, como dice el himno del IMSS, vamos a ir con rumbo al porvenir”, expresó.Por su parte, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la labor de los más de 130 mil hombres y mujeres que han dedicado su vida a esta profesión, con la entrega de reconocimientos por antigüedad al personal del IMSS.«Las enfermeras, los enfermeros, y particularmente del Instituto Mexicano del Seguro Social, muchas veces son poco reconocidos, y por eso es tan importante este día. Y de parte mía, todo mi reconocimiento, todo nuestro reconocimiento, no solamente como persona sino como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, muchas felicidades el día de hoy», señaló.La mandataria capitalina también resaltó la inclusión en el sector salud, en particular con la enfermería, considerada una labor exclusiva de mujeres, y que apenas hace 10 años fue abierta en el IMSS a la participación de hombres enfermeros.«Evidentemente esto es parte de la inclusión. Pero normalmente hablamos de la inclusión al revés: cuando se permite a las mujeres ser parte de. Y aquí al revés, fueron las mujeres las que permitieron que los hombres entraran a la enfermería», destacó.La Jefa de Gobierno agradeció el compromiso y trabajo del director general del IMSS, Zoé Robledo, por haber logrado fortalecer la identidad de las y los trabajadores de la institución, además de haber regresado el orgullo al IMSS.«Por eso el presidente de la República ha puesto en sus manos no solamente el IMSS como tal, en términos de institución de seguridad social, de salud, sino también la nueva rama del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS Bienestar», compartió la mandataria capitalina.La titular de la Coordinación Técnica de Programas de Enfermería, Fabiana Maribel Zepeda Arias, indicó que el personal de Enfermería es punta de lanza en el país en los cuidados profesionales que proporciona en las etapas de la vida de las personas, y sus contribuciones para el cuidado de más de 70 millones de derechohabientes ha sido una gran tarea de compromiso, vocación y servicio a la humanidad.Subrayó que actualmente este gremio se encuentra fortalecido con 12 categorías contractuales: cuatro correspondientes a personal operativo, cuatro de nivel táctico y cuatro de nivel estratégico; y después de 80 años, la Enfermería en el IMSS ha tenido grandes transformaciones, ha enfrentado desafíos como la pandemia de COVID-19, se ha adaptado al avance tecnológico y a los cambios legislativos en materia de salud.En su oportunidad, la directora de Prestaciones Médicas del IMSS, doctora Célida Duque Molina, destacó que el apoyo incondicional de las enfermeras y enfermeros es clave para consolidar una nueva cultura de vida saludable y construir un IMSS más fuerte y vigoroso. Señaló que los servicios de salud no serían lo que son sin el trabajo y dedicación de este gremio durante los 365 días del año y las 24 horas del día, en todas las unidades médicas del Instituto del país.Por su parte, el secretario general del SNTSS, doctor Arturo Olivares Cerda, destacó que el personal de Enfermería del IMSS es clave para superar las brechas sociales en el acceso a la salud, “por eso, este gremio cuenta con el respaldo del sindicato para fortalecer sus condiciones laborales y de salud, porque un entorno laboral favorable y el impulso del crecimiento profesional llevan al mejoramiento en la atención de los derechohabientes”.En representación de las homenajeadas, la enfermera general Aurelia Calderón Peña, quien labora en el Hospital General Regional (HGR) No. 36 de Coatzacoalcos, Veracruz, recordó que a lo largo de sus 56 años de servicio ha sido testigo de buenas y malas noticias, de arribos masivos, de temblores, de huracanes, de pandemia, pero siempre con “mis zapatos bien blancos y mi cofia bien puesta”.Durante el evento, por su destacada labor, antigüedad y experiencia a favor de la derechohabiencia del Instituto en su Régimen Ordinario, cuatro enfermeras recibieron reconocimientos: Trinidad Cadena con 44 años de trayectoria, Bertha Valdovinos con 50, María Esther Flores con 54, y Aurelia Calderón con 56, quienes recibieron de manos de las autoridades el galardón por los años laborados en unidades médicas y hospitalarias.En el evento estuvieron presentes la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján; la titular de la Secretaría de Salud capitalina (Sedesa), doctora Oliva López Arellano; la directora del Organismo Público Descentralizado IMSS-Bienestar, doctora Gisela Juliana Lara Saldaña; y la titular del Departamento de Enfermería del Programa IMSS-Bienestar, María Olivia López Silva; así como directores normativos y titulares de las Oficinas de Representación del IMSS en los estados, entre otros. 