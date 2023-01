Se Reúnen Rutilio Escandón y Salomón Jara con Segob, Para Abordar Tema de la Zona Limítrofe Entre Chiapas y Oaxaca

Los Gobernadores de Ambos Estados Refrendaron la Voluntad Para Lograr un Acuerdo, el Cual Beneficiará a Ambos Pueblos.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, encabezaron la instalación de la Mesa Interinstitucional para tratar el tema de la zona limítrofe entre Chiapas y Oaxaca, donde se mencionó que, aunque son conflictos que se han dado desde hace muchos años entre poblaciones indígenas, existe la voluntad y acercamiento de ambos gobiernos a fin de lograr un acuerdo que beneficie a las dos partes.

Ante el subsecretario de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, César Yáñez Centeno Cabrera, el mandatario chiapaneco dijo que es fundamental solucionar de manera definitiva la problemática que daba pie a las controversias entre Oaxaca y Chiapas, con total respeto a los derechos humanos de quienes habitan esa región, por lo que destacó el respaldo del Gobierno de México en este sentido.

“Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha estado muy pendiente de ayudar a las personas que más lo requieren, y esa región en disputa, precisamente, es habitada por gente que necesita mucho de estos apoyos; por eso, qué bueno que hoy estamos las tres partes para seguir con el proceso que ha mandatado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No tengo duda de que llegaremos a buenos términos”, apuntó.

De esta manera, Escandón Cadenas refrendó la disposición de continuar apoyando a la población de esa parte en conflicto y mantener una buena relación para que se construya y reconstruya el tejido social necesario en ambos pueblos: “Enhorabuena, Chiapas y Oaxaca son entidades que nunca debieron estar en este tipo de predicamentos jurídicos legales porque tenemos un gran entendimiento y hacemos causa común en muchas necesidades”.



En tanto, el gobernador Salomón Jara Cruz destacó el trabajo fraterno y de institucionalidad democrática que se ha establecido para avanzar en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con el propósito de construir coordinadamente una ruta que permita garantizar derechos, servicios y una convivencia pacífica y armoniosa entre las comunidades hermanas limítrofes entre Chiapas y Oaxaca.“Con la instalación de esta mesa damos un paso fundamental para cumplir con esta sentencia, pero también enviamos un mensaje de respeto y unidad. No tengo duda de que nuestra motivación es el bienestar de nuestros pueblos, por ello, en el gobierno de Oaxaca el diálogo y la conciliación son los principales instrumentos en la atención y solución de los retos y problemáticas que hoy nos convocan”, acotó.César Yáñez Centeno celebró la voluntad política de ambos gobiernos de reforzar los lazos de coordinación que encaminen a un proceso de pacificación en la zona de Los Chimalapas, tras años de desestabilidad y zozobra. “El Gobierno de México está en la mejor disposición de coadyuvar a que se den las facilidades para priorizar el interés de la gente: atender el tema de límites, que los servicios no se detengan y llevar gobernabilidad y paz”.Al dar lectura a los puntos del acta de instalación de esta Mesa Interinstitucional, la secretaria general de Gobierno en Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, la declaró como un mecanismo base para dar cumplimiento al punto resolutivo IV de la sentencia dictada por el pleno de la SCJN; agregó que ante dicho resolutivo, se ha llevado información a los habitantes de la zona limítrofe de ambas entidades, dándoles certeza y aclarando que la sentencia no interfiere con sus derechos y que sus tierras no serán afectadas.Por su lado, el secretario general de Gobierno en Oaxaca, José de Jesús Romero López, sostuvo que la participación de la Federación y los gobiernos de ambas entidades brinda certeza jurídica, política y social con este acto que establece acuerdos y mecanismos interinstitucionales, el cual, dijo, aclara y define los límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca. Por ello, refrendó su compromiso de acompañar en este proceso jurídico y político, y alcanzar la paz duradera, con justicia, bienestar y desarrollo para estos pueblos hermanos. Boletín Oficial