Sector Comercial Vive en Zozobra Ante la Presencia del Crimen Organizado en la Región: PROCENTRO

Representantes Empresariales Afirman que Integrantes de la Mara Salvatrucha y Barrio 18, han Convertido Nuevamente la Región en su Centro de Operaciones.

* AFIRMAN QUE ES URGENTE QUE LAS AUTORIDADES DEN RESULTADOS EN EL TEMA DEL COBRO DE PISO, EL CUAL HA AFECTADO DIVERSOS GIROS EN LOS MUNICIPIOS DE LA COSTA Y SOCONUSCO.

Tapachula, Chiapas; 28 de Enero del 2023.- La inseguridad que se vive en la región Soconusco es evidente e insoportable. Los ladrones se meten a los negocios, preguntan por algún producto, y mientras el que atiende se da la espalda, le roban productos o el dinero. No compran nada, salen y se pierden de vista.

En otros casos comunes, los delincuentes caminan tras la víctima por las calles o en los pasillos de los mercados y en un descuido los empujan y ese momento lo aprovechan para robarle el celular, la cartera, o dinero en efectivo que lleven en las bolsas de mano o en alguna mochila.

Así lo consideró en entrevista con el rotativo EL ORBE, Aníbal Enrique Núñez Mejía, secretario de la organización empresarial Procentro, que alberga a comerciantes del primer cuadro de la Ciudad, quien aseguró que esos robos son todos los días, por eso mucha gente ya no va de compras y prefiere mandarlas a traer en motocicletas.

En el caso grave en los niveles de inseguridad que se vive en el municipio fronterizo de Cacahoatán, donde a pesar de todo sigue encabezado por el aún alcalde, Rafael Inchong Juan, del Partido del Trabajo (PT), sobre todo en lo que se refiere a las extorsiones (cobro de piso), señaló, las autoridades no están haciendo absolutamente nada para detener este flagelo.

Es cierto que lo que ocurre en la región Soconusco no se puede comparar con lo que actual en otras ciudades del país, reconoció. Sin embargo, «no se pueden quedar con los brazos cruzados, porque la delincuencia sigue avanzada. La muestra es lo que ya ocurrió en Huixtla y ahora lo que está sucediendo en Cacahoatán».

Por otro lado, comentó que los Maras perseguidos en El Salvador, llegan a la Costa de Chiapas para utilizarla como centro de operaciones, y por ello es necesario que la Guardia Nacional (GN) intervenga ahora que ya tiene facultades para detener a esos delincuentes.

Lo peor de todo es que en las últimas horas fue detenido el coordinador de Seguridad Pública de Cacahoatán, a quien una banda delictiva que fue asegurada horas antes con drogas y armas, presuntamente lo está vinculando como parte intelectual en delitos como secuestro y extorsión, en la que también pudieran estar involucrados otros funcionarios municipales. EL ORBE / Nelson Bautista