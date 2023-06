MORENA con Delfina Gómez Virtual Ganadora en EDOMEX; en Coahuila Coalición a la Gubernatura con Manolo Jiménez

Al cierre de la edición, MORENA aventaja en Estado de México, mientras que la alianza PAN-PRI-PRD se mantuvo en Coahuila.

*DE ACUERDO AL CONTEO RÁPIDO DEL PREP, MORENA-PT-PVEM LLEVABAN 53% DE VENTAJA CONTRA 43% DEL PAN-PRI-PRD-NA EN EDOMEX; EN COAHUILA ROTUNDA VICTORIA DEL PRI-PAN-PRD POR 57% DE LOS VOTOS CONTRA 21% DE MORENA.

Toluca, Méx., 4 de junio.- Delfina Gómez Álvarez es la virtual ganadora de la elección en el Estado de México, según los datos del conteo rápido del Comité Técnico Asesor del INE.

Amalia Pulido, presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), anunció que la candidata de la alianza Juntos Hacemos Historia alcanzará entre 52.1% y 54.2% de la votación emitida, mientras que Alejandra del Moral, de la coalición Va por el Estado de México, tendrá entre 43% y 45.2% de los votos.

«De acuerdo con las estimaciones del Comité Técnico puede identificarse una clara tendencia de votación estadística muy precisa. La información presentada es preliminar, como lo es también la reportada por el Programa de Resultados Electorales; por lo anterior, es sumamente importante esperar los resultados que arrojarán los cómputos distritales el próximo miércoles 7 de junio», dijo alrededor de las 20:30 horas de ayer.

Es así que Delfina Gómez Álvarez, candidata de Morena, PT y PVEM, se perfila como la primera mujer gobernadora del Estado de México y de alternancia, tras 100 años de gobernar el PRI la entidad mexiquense.

Pese a que ambas aspirantes se declararon triunfadoras cerca de las 18:00 horas con sus respectivos equipos de campaña, la presidenta del órgano electoral local al reanudar la sesión permanente del Consejo General del IEEM señaló que de las 700 casillas que integran la muestra se recibió información de 617, que representan 88.1% de la muestra, y tiene un nivel de confianza de al menos 95%, que estimó una participación ciudadana de 48%.



Amalia Pulido mencionó que el conteo rápido es un procedimiento de estimación estadística de alta precisión y que su realización es obligatoria en las elecciones de gubernatura, con el fin de proporcionar información oficial, preliminar y confiable a la ciudadanía la misma noche de la jornada electoral.Adicionalmente, recordó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) seguirá funcionando hasta las 19:00 horas de este lunes y sus resultados podrán ser consultados a través de la página del instituto, donde además estarán disponibles las imágenes de las actas de todas las casillas computadas.La consejera presidenta reconoció la participación de la ciudadanía, que llevó a cabo una jornada electoral pacífica y a través del sufragio ejercido en libertad, con el que determinarán los puestos de gobierno y de representación popular.«Hoy el Estado de México ha demostrado madurez cívica y política, así como su compromiso con la democracia», enfatizó.Amalia Pulido pidió no desestimar la participación de los mexiquenses, pues si bien se redujo con respecto a la elección del 2017, cuando alcanzó 53% de la lista nominal, el Conteo Rápido estimó 48% para este año.A través de su cuenta de Twitter, el gobernador Alfredo del Mazo reconoció el triunfo de Delfina Gómez. «Hoy los mexiquenses, en un ejercicio de participación democrática, en absoluto respeto y libertad, eligieron a quien dirigirá el rumbo de nuestro estado».IncidenciasDurante la jornada electoral se registró que Guadalupe Iván López Colin, de 34 años, presidente municipal de Las Arenas Chucándiro, Michoacán, fue detenido y presentado ante la Fiscalía de Delitos Electorales junto con su escolta en posesión de armas de fuego y alrededor de 500 mil pesos en efectivo, confirmó Sandra Méndez, representante del PRI ante el Consejo General del IEEM.En Ecatepec dos mujeres fueron detenidas al ser captadas en flagrancia mientras movilizaban a ciudadanos para votar a favor de la candidata de la coalición Va por el Estado de México, Alejandra del Moral. Ambas fueron canalizadas al Ministerio Público por presunto delito electoral.Por presuntamente promover el voto, en Cuautitlán Izcalli seis personas fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad estatal, mientras que en Toluca fueron detenidas dos personas por presunta compra del voto; se les encontró un cuaderno con claves de elector y 12 mil pesos en efectivo.Además, la casilla 635 básica de Coatepec Harinas no pudo ser instalada por inseguridad, pues los ciudadanos querían instalarla en un sitio que no correspondía a lo aprobado previamente.Por primera vez se instalaron 164 urnas electrónicas, a través de las cuales los ciudadanos emitieron su voto, en medio de confusión y desconfianza.El PRI Arrasa por más de 30% y Mantiene CoahuilaSaltillo, Coah., 4 de Junio.- La elección de gobernador en Coahuila da como virtual ganador al candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI, PAN, PRD) Manolo Jiménez Salinas, lo que convierte al estado en el último bastión del PRI, donde nunca han perdido una elección.De acuerdo con el Programa de Resultados Preliminares (PREP) y al conteo rápido otorgado por el Comité Técnico Asesor contratado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), la ventaja de Jiménez Salinas sobre el segundo lugar era de más de 30 puntos porcentuales.Además, el conteo rápido arrojó una participación ciudadana de entre 56% y 58%, porcentaje alto pero menor a lo registrado en la elección a gobernador de hace seis años, que fue de 60.5%.La celebraciónLa fiesta del triunfo tuvo lugar en la Plaza de las Ciudades Hermanas, un parque ubicado frente a la sede del PRI en la capital de Coahuila, donde Manolo estuvo acompañado de los dirigentes nacionales Marko Cortés (PAN), Jesús Zambrano (PRD), y Alejandro Morena (PRI), quien celebró con los simpatizantes del tricolor el haber retenido uno de sus más fuertes bastiones.Manolo Jiménez agradeció a su familia y a la unión del PAN y el PRD con el PRI para formar la Alianza Ciudadana por la Seguridad y dijo que en equipo se hizo una «gran» campaña basada en la unidad.«Fuimos más allá de una alianza, construimos un frente ciudadano invencible. Se convirtió en el punto de encuentro de los coahuilenses que queremos hacer cosas buenas por el estado», expresó.«El amor le ganó al odio y el trabajo a la grilla», aseguró.Jiménez Salinas pidió dejar atrás las diferencias y ataques de las campañas porque, expuso, Coahuila es mucho más grande que cualquier partido presente.«Es momento de ir hacia adelante. Gobernar para todos. Se acaba la contienda. Buscamos construir el gobierno más ciudadano en la historia de Coahuila para mejorar la calidad de vida de la gente», precisó.Reconocen derrotaEl candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila, Armando Guadiana, y el aspirante del PT, Ricardo Mejía Berdeja, reconocieron anoche que los resultados no les fueron favorables.Guadiana Tijerina consideró que la diferencia de votos, que sería de más de 30 puntos, se debió a una elección de Estado, y Mejía Berdeja acusó la inhibición del voto como factor para no alcanzar los resultados esperados.El candidato de Morena dijo que los resultados son producto de la injerencia del gobernador través de las policías estatales y algunas municipales: «Eso hizo mella… es una vergüenza que esto suceda con los avances tecnológicos y que sigan haciendo todo esto. Responsabilizo al gobernador y a los jefes policiacos».Mejía Berdeja también señaló detenciones arbitrarias por parte de la policía estatal hacia representantes de su movimiento. Destacó que interpusieron 25 denuncias en contra de funcionarios y que promovieron amparos.Desde el viernes y sábado pasado, tanto Guadiana Tijerina como Mejía Berdeja denunciaron presuntas detenciones arbitrarias y el hostigamiento de la policía estatal hacia militantes, simpatizantes y consejeros de otros estados.Guadiana Tijerina también reconoció que la división de la izquierda afectó los resultados y que esa división se llama Ricardo Mejía, al tiempo que a Lenin Pérez lo llamó «mercenario de la política».Criticó también la decisión de las dirigencias nacionales del PVEM y PT de sumarse a su proyecto al cuarto para las 12. Deseó a Manolo Jiménez un buen proyecto y dijo que si trabaja con ética y moral hará bien las cosas. Sun