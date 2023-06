Encabeza REC Entrega de Tarjetas del Programa “La Escuela Es Nuestra”, en San Cristóbal

El Gobernador señaló que el recurso seguirá llegando directamente a los comités escolares para que se encarguen de la administración de las obras y mejoras de los planteles.

En la entrega de tarjetas del Programa “La Escuela Es Nuestra”, en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas agradeció el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que el Gobierno Estatal no escatima recursos a fin de que todos los programas lleguen a su destino, como se hace con este, que ha beneficiado a más del 90 por ciento de las escuelas públicas de nivel básico del estado.

Al respecto, Escandón Cadenas también señaló que “La Escuela es Nuestra” demuestra la confianza que el mandatario federal tiene en el pueblo, pues el recurso llega directamente a los comités escolares que lo organizan y administran para destinarlo a la obra o mejoras que necesite cada plantel, en beneficio de la comunidad estudiantil y docente, pero también de la localidad, ya que el proyecto y la mano de obra se contratan a nivel local.

“El presidente le ha otorgado toda la confianza al pueblo y el pueblo está respondiendo. No me cabe duda de que vamos a llegar al 100 por ciento de escuelas, y este recurso seguirá llegando a ustedes de mano, para que continúen administrándolo y hagan más con menos, como lo han demostrado. Les digo que no les vamos a fallar, estamos sumados para que todos los apoyos del Bienestar lleguen hasta los últimos rincones del estado”, enfatizó.



A su vez, la directora general del Programa «La Escuela es Nuestra», Pamela López Ruiz, celebró que en Chiapas esta estrategia funcione muy bien, toda vez que de las 17 mil 269 escuelas que tiene el estado, actualmente se han atendido 16 mil 902, con una inversión de 9 mil 500 millones de pesos. En esta ocasión, se entregan tarjetas a más de 600 comités de la región.Hizo mención de que, a nivel nacional, los beneficios de este programa, que nace del corazón del presidente López Obrador, está llegando a una cobertura de más de 140 mil escuelas, cuyo recurso se destina ya sea a infraestructura, equipamiento o servicio de alimentación, según sea el caso.Por su parte, el delegado federal de Programas para el Bienestar en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, apuntó que el objetivo es brindar un apoyo económico a los comités de las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria para el mejoramiento y mantenimiento de infraestructura, equipamiento y material didáctico, en beneficio de las niñas, niños y adolescentes del estado.Dio a conocer que el presupuesto depende del número de estudiantes, es decir, de dos a 50, se destinan 200 mil pesos; de 51 a 150 alumnos, 250 mil pesos; y de más de 150 alumnos, 600 mil pesos. Al mismo tiempo, exhortó a las autoridades escolares a trabajar en armonía y para que el recurso se invierta con responsabilidad.En representación de los planteles educativos beneficiados, Jesús del Carmen Román Velasco resaltó que esta iniciativa privilegia la participación de la comunidad escolar a fin de garantizar que los recursos públicos se inviertan en la dignificación de espacios educativos. “Estamos demostrando que se trabaja en conjunto para tener mejores escuelas y avanzar hacia una educación con equidad y excelencia, como lo plantea la Nueva Escuela Mexicana”.Finalmente, el alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, reiteró su agradecimiento a los Gobiernos Federal y Estatal por impulsar este tipo de acciones que ayudan a mejorar la infraestructura de las escuelas y abonan al progreso del pueblo al elegir mano de obra local.Estuvieron presentes: la diputada federal Yeimi Yazmín Aguilar Cifuentes; la diputada María Reyes Diego Gómez, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado; la diputada Fabiola Ricci Diestel y el diputado Cuauhtémoc Manuel Hernández Gómez.