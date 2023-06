Necesario que Cárteles Criminales se Sumen a un Acuerdo de Paz: Buscadoras

*Para Bajar los Índices de Violencia en el País.

Ciudad de México, 24 de Junio.-Ante el llamado a la paz de uno de los cárteles más relevantes que opera al norte del país, madres buscadoras en diversos estados, quienes pidieron guardar el anonimato hasta en tanto existan las condiciones de seguridad necesarias, vieron con buenos ojos dicho anuncio y expresaron la necesidad de que otros grupos en el país de este tipo se sumen.

«Como Madres buscadoras hemos sufrido de mucho dolor por muchos años. Para nosotros la violencia como solución ya no es viable, es por ello que vemos con buenos ojos este anuncio del grupo del noreste (CDN)».

Asimismo, en un documento entregado a varios senadores de Morena, consideraron que la estrategia de abrazos, no balazos del presidente López Obrador empieza a funcionar.

Sobre este tema el Presidente López Obrador se manifestó a favor de un llamado al crimen organizado para que no actúe con violencia.

El mandatario dijo que está a favor de que organizaciones criminales pacten no ejercer violencia.

En este contexto madres buscadoras de Jalisco, Michoacán y el Estado de México afirmaron: «hacemos un llamado a los grupos que operan en estos estados para que se sumen al llamado del presidente López Obrador y al ejemplo de este Cártel del Noreste para la construcción de la paz en nuestro país. Nuestras pérdidas han sido muy dolorosas y estamos cansadas de la violencia. Coincidimos en que la prioridad debe ser buscar el bienestar de México».

Desde el inicio de su gobierno el presidente López Obrador ha insistido en una estrategia que atienda las causas de la crisis de seguridad a través de la puesta en marcha de diversos programas sociales que llegan a millones de mexicanos buscando privilegiar la no violencia. Sun