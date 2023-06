Exige Canacintra Modernizar la Carretera Costera y Combatir de Manera Enérgica el «Cobro de Piso»

*Para Detonar el Desarrollo en la Región.

Tapachula, Chiapas; 24 de junio del 2023.- El tema de la inseguridad en la región Soconusco ha sido una preocupación permanente entre el gremio empresarial, en las distintas asociaciones productivas y cámaras. Entre estas la Canacintra, cuyos representantes han estado presentes en las reuniones de la Mesa de Seguridad, para solicitar la atención de las autoridades.

Así lo dio a conocer en entrevista dada al rotativo EL ORBE, Nicolás Castañeda Javier, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Tapachula, quien aseguró que los socios de esta agrupación, han realizado gestiones para solicitar se trabaje sobre este tema.

Agregó que desde hace un año, los miembros del transporte público han sido blancos del crimen organizado, porque los delincuentes les exigen la extorsión conocida como “cobro de piso”. En este sentido, dijo que los socios empresariales acuerparon a los del transporte, en busca de soluciones.

Añadió que en esas reuniones han pedido, ente otros temas, que haya patrullajes o recorridos por calles céntricas y colonias, no solo por parte de las policías municipales o estatal, sino también por el Ejército y la Guardia Nacional, porque eso da una percepción de vigilancia.

Manifestó que dentro de poco se abrirá una nueva plaza en Tapachula y por ello, han pedido al Instituto Nacional de Migración (INM), para que agilice los trámites a efecto de que la presencia de tanto migrante no signifique una mala imagen que rompa las buenas intenciones de los inversionistas.

Añadió que, a la fecha, Tapachula es una zona muy atractiva para invertir, más ahora que ya se está trabajando en las vías del ferrocarril que volverá a transitar por la Costa de Chiapas, «lo que significará un alivio, en virtud de que el transporte de carga es más barato por esa vía que el que se hace por carretera».

Por otro lado, comentó que el mal estado de la Carretera Costera ha mermado el turismo hacia esta ciudad, principalmente porque las autoridades no le dan solución definitiva al tramo Villa Comaltitlán – Madre Vieja, que es de un solo sentido y por lo mismo, es causa de accidentes, más en esta temporada de lluvias.

Puntualizó que las principales inquietudes de la Canacintra, es traer inversión del norte, agilizar la Tarjeta Visitante Regional (TVR), «porque vienen grupos de Guatemala a eventos educativos y de turismos, y no pueden entrar todos por esta situación. EL ORBE / Nelson Bautista