“Se Acabó el Dedazo; Ahora el Pueblo va a Decidir”: AMLO

*Para dar Continuidad al Proyecto de Transformación.

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó que se terminó el dedazo, la imposición, y aseguró que el pueblo va a decidir quién dará continuidad al proyecto de transformación.

De gira por el Estado de Oaxaca, expresó “hoy en día las prácticas antidemocráticas que se daban en gobiernos pasados se han terminado. Antes era el Presidente el que nombraba al sustituto, por eso había dedazo, destape y cargada.

“Ahora no, va a ser el pueblo el que va a decidir, porque esa es la verdadera democracia”.

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo también destacó que los programas del Bienestar continuarán, al menos hasta que acabe su gobierno. Pero se mantendrán las pensiones a los adultos mayores, que se han convertido en un derecho constitucional.

Referente al tema de las corcholatas, López Obrador recomendó a cualquiera de las corcholatas que se han apuntado para relevarlo en el cargo el año próximo. “Son gente de confianza”, enfatizó al referirse a quienes aspiran a ser la abanderada o el abanderado de Morena para la elección presidencial.

En ese sentido, se dijo seguro que la transformación continuará y que cualquiera de quienes participarán en la encuesta para elegir al Coordinador Nacional de Defensa de la Transformación, que eventualmente será el candidato del movimiento a la Presidencia, será un gran relevo.

“Todavía vamos a avanzar mucho; va a haber un relevo y estoy seguro que va a seguir la transformación, porque la gente lo quiere, en todo México. Yo no puedo continuar porque tenemos que ser respetuosos del principio del sufragio efectivo no reelección, así lo planteó el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero, pero los que pueden sustituirme son gente de confianza, yo los recomiendo. Y ustedes van a decidir”, finalizó. Boletín Oficial