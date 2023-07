Debido a Intensas Lluvias Registradas en la Región Suspenden Clases en Escuelas de Tapachula

*AUTORIDADES EDUCATIVAS TOMARON LA DETERMINACIÓN, PARA EVITAR QUE EL ALUMNADO CORRA EL RIESGO DE CONTRAER ENFERMEDADES RESPIRATORIAS.

T a p a c h u l a , Chiapas; 04 de Julio del 2023.- Por acuerdo de los Comités de padres de familia de los tres niveles (Preescolar, Primaria y Secundaria) del Centro de Educación B á s i c a ( C e b e c h ) “Teodomiro Palacios”, junto con la Dirección de esta institución, por prevención y evitar riesgos de salud para la población estudiantil, se tomó la decisión de suspender las clases este martes 4 de julio.

En entrevista concedida a rotativo EL ORBE, así lo manifestó Herminio Escobar Castillo, director de esa institución educativa, quien aseguró que con la finalidad de proteger a los alumnos, ya enterados de malas condiciones ambientales, decidieron interrumpir las clases hasta nueva orden.

Las noticias que se difunden en EL ORBE dieron a conocer que en los pronósticos advertían sobre el clima desfavorable para las próximas horas, señaló.

La institución está ubicada al norte de la Ciudad, dijo, y se trata de una zona geográfica cercana a los bosques, y por lo mismo las lluvias son frecuentes. Pero en este caso, dijo, prevalece el deseo de cuidar a los estudiantes y no exponerlos a riesgo en su salud.

Recalcó que es importante prevenir que los estudiantes no se mojen, porque eso les podría causar algún malestar en su salud y si eso sucede, también constituye un problema de preocupación en la familia y para la misma institución.

Recordó que apenas acaban de salir de los estragos y secuelas de la pandemia y de alguna forma los organismos sufrieron deterioro en su defensa, y en estos casos, por una mojada inesperada puede haber una gripe y eso es lo que se trata de evitar.

Por último, recomendó a los padres de familia que si está muy nublado o hay lluvias en la mañana, que no manden o lleven a sus hijos a la escuela, ya que una parte de las instalaciones es

baja y cada que llueve, el agua se acumula y no se puede realizar allí algunas actividades como educación física o artística, entre otras. EL ORBE / Nelson Bautista