Entrega REC Mil 286 Permisos de Transporte en Modalidad de Mototaxi en Ocozocoautla

*El Gobernador destacó que con esta acción se brinda certeza jurídica a la prestación de un servicio de transporte que carecía de regulación desde hace más de 10 años.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo entrega de mil 286 permisos para vehículos tipo mototaxi, en el municipio de Ocozocoautla, donde subrayó que, con esta acción, basada en la Ley de Movilidad y Transporte en el estado, se logró concluir con el proceso de regularización de los vehículos tipo mototaxi que circulaban en este municipio, a fin de brindar certeza jurídica a la prestación de un servicio público que carecía de regulación desde hace más de 10 años.

El mandatario explicó que históricamente empezaron con la modalidad de bicitaxi y posteriormente a moto eléctrica, lo que algunos vieron como una nueva oportunidad de empleo; sin embargo, dijo, era un servicio que legalmente no existía. Por eso, se realizó un trabajo minucioso para entregar dichos permisos, en el que tengan una forma de empleo digno.

“En Chiapas hacemos un trabajo responsable apegado a las necesidades del pueblo; por eso, se reformó la Ley de Movilidad y Transporte, para apoyar a los más desamparados, reconociéndoles su derecho y otorgándoles un permiso que legalmente les permitiera transportar a la gente de forma correcta, eficaz, segura y cómoda, tal como debe de ser un transporte público. Si ustedes ya existían en la práctica, era injusto que no los tomaran en cuenta para poder trabajar de manera libre”, apuntó.

Al remarcar que este beneficio no es una concesión sino justicia social para los transportistas de la cabecera municipal y del Ejido de Ocuilapa, Escandón Cadenas reafirmó la importancia de que cada permiso sea por familia, porque eso, dijo, garantiza de que la gente va a trabajar su mototaxi, para sacar adelante las necesidades apremiantes de sus seres queridos.



“Evitemos los monopolios y los abusos de los que siempre explotaban a los más necesitados, porque nuestro mayor deseo es que el verdadero transportista sea el legítimo propietario de este beneficio. Por eso, vamos a estar pendientes de que los permisos se entreguen a la gente que verdaderamente hace de este su oficio para atender las necesidades básicas de la familia”, enfatizó al señalar que en conjunto con el Ayuntamiento se trabaja para la construcción de un espacio deportivo, la rehabilitación de un puente y la pavimentación de tramos carreteros.El secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, explicó que habían más de 2 mil 300 mototaxis circulando, una cifra insostenible que representaba problemas de diferentes rubros, sin embargo, dijo que gracias a la disposición y un acuerdo entre dirigentes y autoridades se logró un convenio para bajar a mil 270 unidades de transporte en esta modalidad para la cabecera municipal y 16 para el Ejido de Ocuilapa, lo que fortalece la legalidad y representa un gran beneficio al pueblo, pues mejorará la vialidad y la calidad del servicio y los ingresos este sector.Tras precisar que con la entrega de estos permisos se otorga certeza jurídica a las y los beneficiados, Aquiles Espinosa también convocó a las y los beneficiados a respetar las normas jurídicas y brindar este servicio público con calidez y seguridad.Finalmente, el alcalde de Ocozocoautla de Espinosa, Javier Alejandro Maza Cruz, reconoció que con este acto se hace justicia al sector transportista, al tiempo de agradecer las inversiones en materia de saneamiento, agua potable, deporte educación, salud y otros rubros, lo que se refleja en mayor bienestar para la población coiteca.Por su parte, Jesús Avendaño Vázquez, beneficiario de estos permisos, apuntó que han sido utilizados y han jugado con sus necesidades, sin embargo, reconoció que a la llegada del gobernador Rutilio Escandón se preocupó y ocupó de este tema, haciendo equipo con los transportistas y hoy, tras 10 años de lucha, son testigos de la dedicación que ha puesto para resolver el tema de permisos de mototaxis, lo que ayuda a la creación de empleos.Asistieron: el subsecretario de Transporte, Felipe de Jesús Velasco Aguilar; la diputada Lina Nango Molina, presidenta de la Comisión de Ecología y Cambio Climático del Congreso del Estado; el diputado federal Jorge Luis Llaven Abarca y el diputado local Rubén Zuarth Esquinca. Boletín Oficial