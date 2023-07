Maestros de la CNTE Liberan Carretera Costera Luego de Llegar a un Acuerdo con el Gobierno Federal

Este lunes la carretera Costera, a la altura de Viva México, miles de unidades de carga y pasaje fueron afectadas por el bloqueo de docentes.

*PROTESTABAN POR EL PAGO RETENIDO DE 25 MIL DOCENTES, PERO HORAS MÁS TARDE LOGRARON QUE AUTORIDADES DEL GOBIERNO SE COMPROMETIERAN A ENTREGARLES SUS CHEQUES.

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio del 2023.- Maestros de la Sección VII de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon este lunes la Carretera Costera de Chiapas, a la altura de la comunidad Viva México, en la salida poniente de este municipio, en protesta por la falta de atención a un pliego petitorio y la retención del pago de salarios de 25 mil docentes.

Los inconformes tomaron todos los carriles de esa vía de comunicación desde el inicio de la mañana, y con ello se formó un caos vial de varios kilómetros de unidades de carga, pasaje y particulares que quedaron varados por la manifestación.

Apenas tres días antes había tomado las instalaciones de la Unidad Administrativa de Gobierno, ubicada al sur de la Ciudad, en donde pidieron respuestas inmediatas para no radicalizar sus posturas, y aún cuando hubo el compromiso de ello, no hubo respuestas positivas.

Ahí, Gabriel Díaz Ordóñez, en representación de esos maestros, dijo en entrevista para Periódico EL ORBE, que dentro de las principales demandas está en que el Gobierno realice los pagos a 25 mil docentes de manera tradicional y no personalizado, como se ha cambiado ahora.

También recordaron que el tema de la retención que les hacen de la caja de ahorro desde hace ya tres años, pero que no tienen acceso, tampoco ha sido resuelto hasta ahora

Alrededor de las 14:00 horas, la parte del Gobierno se comprometió a empezar a entregar los cheques y concluirían este martes, por lo que el bloqueo fue suspendido desde esa hora, con la advertencia de que reiniciaría si no cumplía en su totalidad. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Bloquean Carreteras en Otras Regiones Chiapas

Docentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE) bloquearon este lunes la carretera de cuota San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez y otras vías de comunicación en otras regiones.



Con sus protestas los más de cien maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exigieron la liberación de más de 25 mil cheques de la quincena 12 retenidos, porque un grupo de trabajadores educativos ocupa desde el 28 de junio el edificio central del área de pagaduría.Sergio Gómez, titular de la coordinadora regional en los Altos de Chiapas del Nivel de Educación Indígena (NEI), afirmó que los pagos no se han realizado.Esto, porque, entre 40 y 50 empleados administrativos de la delegación D III/4 y 4 del personal de apoyo y asistencia de la educación, retienen los más de 25 mil cheques».Agregó que el no pago ha sido en contubernio con la autoridad educativa para intentar obligar a los docentes a obtener una tarjeta bancaria para que cobren por la vía electrónica.Lo que quiere decir, precisó en conferencia de prensa, que no es un problema de falta de dinero.El 28 de junio estaban los pagadores recibiendo las nóminas en las oficinas cuando «el grupo minoritario» se presentó con la estructura seccional y desalojaron violentamente a los pagadores, dejando todos los cheques en el área central. «Los cheques están secuestrados», aseguró Gómez.Aunado a ello, manifestó que sus compañeros educadores no están dispuestos a «tarjetizarse para cobrar su salario. Desde 2016 pretendieron imponer el pago electrónico, pero con las protestas se detuvo.“Actualmente, lo intentan realizar de nueva cuenta apoyados por el comité seccional, pero no se permitirá porque genera problemas, ya que el talón de cheque tarda semanas en reflejarse.“Y en ocasiones, añadió, después de un mes, cuando para ciertas gestorías les piden copia reciente, aparte de que «es un jugoso negocio para instituciones bancarias».Manuel Mendoza Vázquez, coordinador general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de la Sección 7 del movimiento democrático magisterial, dijo que además de la carretera de Cuota de San Cristóbal de las Casas-Tuxtla Gutiérrez, bloquearon carreteras en Ocosingo, la Frailesca y Tapachula.Otras demandas son el pago de más de mil docentes interinos que hace dos años se les adeuda sus salarios. Sun