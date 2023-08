Urge Construir el Libramiento Norte de Tapachula y Concluir el del Sur

* TAPACHULA REQUIERE MODERNIZAR SUS VIALIDADES PARA UNA MEJOR FLUIDEZ.

Tapachula, Chiapas; 21 de Agosto del 2023.- A 23 años desde que el gobierno dejó inconcluso el Libramiento Sur de la localidad y desde entonces no ha habido ninguna otra administración que se interese en terminarlo, Tapachula, el segundo municipio más grande de Chiapas requiere de esa obra pero también de otro en la zona norte, así como de mucha más infraestructura vial.

Román Soto López, secretario general de la Sección 1 CTM Fidel Velázquez, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, a razón de ejemplo, que la construcción del paso a desnivel frente al mercado “San Juan”, al poniente de la ciudad, servirá para la modernidad de vialidad local, y sobre todo para la fluidez vial.

Sin embargo, recalcó que al cerrar tan solo esa calle, el tránsito se vuelve un caos, lo que no sucedería si se hubiera cumplido el proyecto del Libramiento Norte anunciado por la entonces administración estatal hace más de dos décadas.

«Sentimos que Tapachula ya llegó a un estatus que debe de crecer y hacer las vialidades correspondientes para efectos de que haya fluidez, porque si nos tapan la Costera tenemos problemas con el libramiento, si nos tapan el sur, tenemos un caos en la 17 oriente», indicó.

Insistió que Tapachula ya necesita de ese nivel, de infraestructura, para efectos de que la Ciudad tenga donde crecer, «porque no hay que olvidar que Tapachula es un lugar por donde pasa población de varios municipios”.

Asimismo, que ésta ciudad es el pilar económico del Estado, por lo tanto, se merece de mejores inversiones en materia de servicios públicos, en especial la modernización de sus vialidades. EL ORBE / JC