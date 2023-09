Altos Niveles de Inseguridad Provocan Bajas Ventas en Diversos Sectores Productivos de la Región

*EMPRESARIOS LLAMAN A LAS AUTORIDADES A REFORZAR LA VIGILANCIA PARA EVITAR LA ACCIÓN DE LA DELINCUENCIA.

Tapachula, Chiapas; 12 de Septiembre de 2023.- Debido al alto clima de inseguridad que se vive en toda la zona, el sector restaurantero registra pocas ventas, tal vez al 50 por ciento, lo que preocupa a los dueños de estos negocios.

Martha Martínez, al ser entrevistada por rotativo EL ORBE, aseguró que Tapachula ya no es la misma, cuando la gente salía por las tardes e incluso en las primeras horas de la noche para ver aparadores y los productos que ofrecían los comerciantes.

Hoy, dijo, todo eso ya es cosa del olvido porque con tanta inseguridad, la gente ya no puede salir de su casa de día, mucho menos por la tarde o en las noches, ante el temor de ser víctima de los asaltantes, los que se aparecen por todos lados.

Eso, comentó, ha golpeado al comercio en general porque los pobladores de Tapachula así como gente de fuera, ya no llega al Centro a hacer sus compras, a comer en los restaurantes o a entretenerse como lo hacía antes.

Asimismo, el encarecimiento de todos los productos también es otro factor que los golpea, pues la canasta básica y todos aquellos que emplean en los restaurantes para la preparación de alimentos, subieron de precio, de manera que el dinero no les alcanza para nada.

El problema es que a los clientes no les pueden subir a los platillos, porque eso los alejaría aún más, y procuran mantenerlos lo más que pueden con el propósito de seguir operando, y aunque sacrifiquen las ganancias.

En cuanto a los migrantes, señaló que con ellos no se obtiene nada pues la mayoría, en lugar de consumir y pagar, se mete a los restaurantes sólo para pedir que les regalen comida.

Por último, esperan los restauranteros que durante estos días de Fiestas Patrias, puedan aumentar las ventas para, de esa forma, resarcir todo el esfuerzo que han estado haciendo con tal de continuar con esos negocios. EL ORBE/Nelson Bautista